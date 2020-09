Nicusor Dan spune ca i-a trimis un SMS Gabrielei Firea sa o invite la o dezbatere la baza STB-ului: "Mi-a dat niste sfaturi politice"

"Am sunat-o pe doamna Firea, la ora 10, nu mi-a raspuns. E o persoana ocupata. I-am dat un SMS chiar atunci in care i-am spus ca am aflat ca vine la URAC, i-am spus ca ii indeplinesc dorinta si o invit la aceasta dezbatere la baza STB-ului. Mi-a raspuns prin SMS. Nu este nici legal, nici civilizat sa fac public raspunsul. In esenta, mi-a oferit o consultanta politica. Mi-a dat niste sfaturi politice", a declarat Nicusor Dan, joi, intr-o conferinta de presa.Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei spune ca intr-o dezbatere cu Gabriela Firea va fi demontata realitatea pe care aceasta a fabricat-o si in care pompeaza bani publici."Insista sa vorbeasca de realitati falsificate, insista sa spuna ca a luat un miliar de euro bani europeni cand ea a luat de 30 de ori mai putin, insista sa spuna ca a reabilitat 50 de kilometri conducta pe inelul principal cand ea a reabilitat mai putin de un un kilometru, insista sa spuna ca a platit subventia STB cand stim bine ca nu a platit-o si datoria este de un miliard. Toata aceasta realitate inventata, fabricata in care pompeaza bani public in campanie de publicitate poate sa fie demontata la o dezbatere unu la unu cu documentele in fata", a explicat Nicusor Dan.