Nicusor Dan face plangere penala impotriva parlamentarilor PSD care l-au denuntat la DNA

"Inteleg ca niste parlamentari PSD au facut o plangere penala impotriva mea la DNA. Pentru acesti parlamentari o sa fac eu plangere penala pentru denunt calomnios, pentru ca in tara asta cine face plangere penala stiind ca minte este un infractor si o sa le fac plangere penala", a afirmat Dan, la o conferinta de presa.El a adaugat ca a dat deja explicatii in presa privind aceste "inregistrari si rastalmaciri de inregistrari", mentionand ca nu este vorba de niciun fel de coruptie."Tot ce inseamna inregistrari si rastalmaciri de inregistrari am dat explicatiile ieri, sunt o chestiune absolut punctuala, nu este vorba de niciun fel de coruptie si indemn bucurestenii sa nu se duca pe aceste piste care abat atentia publica de la lucrurile care sunt importante", a sustinut Nicusor Dan.Candidatul la Primaria Capitalei a completat ca pe Gabriela Firea o va actiona intr-o instanta civila."Imediat ce juristii vor redacta (), pana la sfarsitul saptamanii o facem. Stiti ca a fost dezincriminata calomnia, acolo o sa fie un proces civil, ca ea m-a acuzat de niste fapte in mod mincinos. Pentru procesul civil cu Gabriela Firea, o sa cer daune pe care le voi varsa dupa aceea unei asociatii", a explicat Dan.