Diferentele dintre fostul si viitorul primar general al Capitalei. Ce studii au si care este activitatea lor profesionala

, in varsta de 51 de ani, s-a nascut in localitatea Fagaras, judetul Brasov. Potrivit CV-ului, a absolvit la Liceul "Radu Negru" din Fagaras si a castigat Premiul I la Olimpiada Internationala de Matematica in 1987 si in 1988. Mai departe, si-a obtinut licenta la Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii din Bucuresti, apoi si-a continuat studiile in Franta, unde si-a obtinut titlul de doctor in matematica., in varsta de 48 de ani, este din Bacau. Potrivit CV-ului, ea a absolvit Liceul de Aviatie "Henri Coanda" din Bacau, are o licenta in filologie obtinuta la Facultatea de Litere din cadrul Universitatii din Bucuresti, a absolvit cursul post-universitar "Management Bancar si Bursier" si cursul post-universitar "Mecanisme Valutare si Fiscale Internationale", ambele la Academia de Studii Economice, studii incepute in anul 2013 la Facultatea de Drept din cadrul Universitatatii Ecologice Bucuresti, insa nu se precizeaza daca sunt terminate. Totodata, Firea a absolvit cursul "Politica externa si diplomatie" la Institutul Diplomatic Roman, Ministerul Afacerilor Externe si un curs de formare si dezvoltare profesionala in domeniul securitatii si apararii nationala "Securitate si buna guvernare" la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I", Colegiul National de Aparare.Astfel, potrivit CV-urilor, Nicusor Dan este doctor in matematica, iar Gabriela Firea este licentiata in filologie si a absolvit diverse cursuri post-universitare.Dupa ce a obtinut titlul de doctor, Nicusor Dan a devenitla Institutul de Matematica al Academiei Romane, a fondat Asociatia Tinerii pentru Actiune Civica, a infiintat Scoala Normala Superioara Bucuresti, o institutie de invatamant universitar in stiintele fundamentale, care ii stimuleaza pe cei mai buni elevi sa ramana in Romania pe perioada studiilor universitare, devine membru al Comisiei Prezidentiale pentru analiza si elaborarea politicilor din domeniile Educatiei si Cercetarii din Romania si infiinteaza Asociatia Salvati Bucurestiul, care se ocupa cu dezvoltarea urbana si protejarea patrimoniului. In 2016 devine deputat in Parlamentul Romaniei, iar la alegerile locale din 2020 este ales Primarul General al Capitalei.Gabriela Firea si-a inceput, potrivit CV-ului, in anul 1990, ca reporter la saptamanalul "Pur si Simplu Bacau". Un an mai tarziu, a ajuns reporter la cotidianul "Azi" din Bucuresti, dupa care a lucrat la Radio Contact si la TVR.In 2000, a devenit consilier de relatii publice si imagine al premierului din acea vreme, Mugur Isarescu , pentru o scurta perioada. Mai departe, a ajuns purtator de cuvant al guvernului. Din anul 2001 pana in 2012, a activat ca jurnalist in cadrul grupului Intact. Mai departe, a ajuns membru al comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu UNESCO pana in 2016, cand a castigat alegerile locale si a devenit primarul general al Capitalei.