Primarul ales al Brasovului, Allen Coliban: "Voi colabora mai bine cu presedintele CJ decat fostul primar"

Vorbind despre proiectul aeroportului brasovean, Coliban a afirmat ca, pana acum, a lipsit colaborarea dintre institutii."Au fost prea multe declaratii politice si prea putine colaborari. In primul rand, avem nevoie sa se aseze primaria si primarul, sa ma asez eu cu domnul Vestea la masa si sunt convins ca impreuna vom gasi caile cele mai bune de a duce aeroportul acesta mai aproape de realitate. (...) Nu vorbim doar de a finaliza un obiectiv, ci si de a-l face functional, operabil si pentru asta e nevoie de o gama mai larga de interventii. Este o carenta, o tara a politicii brasovene din ultimii 30 de ani, inclusiv la nivel de reprezentare ministeriala si vedem ca, din punctul acesta de vedere, avem exemplele altor comunitati care au stiut sa-si apere interesele si sa se pozitioneze mult mai bine. Avem exemplul Sibiului, inclusiv pe tema spitalului (regional-n.r.). Cred ca voi colabora mai bine si atitudinea axata spre rezultate este cea care ar trebui incurajata si pe care ma bazez si sper sa gasesc, din acest punct de vedere, un partener de dialog si in domnul Adrian Vestea", a spus Coliban.In ce priveste un alt proiect major al Brasovului, spitalul regional, pe care l-a criticat in campania electorala sustinand ca un spital regional nu va avea un numar suficient de paturi pentru nevoile Brasovului, Coliban a sustinut ca ii va lasa pe specialisti sa decida."Este nevoie de un consens si o atitudine politica corecta fata de acest proiect si primul lucru pe care il voi face va fi sa asez la aceeasi masa pe de o parte consultantii, pe de alta parte pe cei care au initiat acest proiect in 2015, astfel incat sa discutam pe argumente si specialistii sa spuna care ar fi solutiile cele mai bune. Din punct de vedere politic, ar trebui sa sustinem nevoia brasovenilor fundamentata de opinia specialistilor", a precizat Coliban.Dupa ce le-a multumit propriilor votanti, Coliban s-a adresat si electoratelor contracandidatilor sai, precum si etnicilor maghiari si germani care l-au votat."Vreau sa le multumesc inclusiv competitorilor care nu au reusit sa atinga pragul electoral, ma adresez si electoratului lor (...), pentru ca, practic, am reusit sa convingem o mica parte (din electoratul brasovean-n.r.), suficient cat sa modificam lucrurile, dar avem o imensa responsabilitate in patru ani de mandat sa ne adresam tuturor brasovenilor si sa-i reprezentam pe toti. Le multumesc si etnicilor maghiari si germani care ne-au votat, imi pare rau ca nu vor fi reprezentati direct de politicenii lor in Consiliul Local, dar sunt si reprezentantul lor. Asa ar trebui sa fie in urmatorii patru ani, sa vorbim despre Brasov ca despre un centru multicultural", a afirmat Coliban.Intrebat daca va sprijini crearea unei institutii publice de cultura maghiara la Brasov, pe care aceasta comunitate si-o doreste de foarte multi ani, primarul ales a replicat: "E necesar sa initiem aceste discutii".El a povestit, in conferinta de presa, ca a fost sunat luni dimineata de Scripcaru, cu care a "agreat ca Brasovul are nevoie de o tranzitie lina"."Aveam o lunga lista de apeluri (...), am raspuns celui pe care primarul mi l-a adresat, a fost o convorbire scurta si absolut decenta, in care am fost felicitat si am agreat amandoi ca Brasovul are nevoie de o tranzitie lina, care sa nu duca la blocaje", a spus Coliban, precizand ca toate celelalte discutii politice cu PNL vor avea loc in perioada urmatoare. Viitorul edil al Brasovului a anuntat ca va intocmi, in viitorul apropiat, un jurnal de campanie, in care va prezenta inclusiv date financiare, precum si un calendar pe primele 100 de zile de mandat, in acest scop urmand sa-i consulte pe specialistii Primariei.Cu acelasi prilej, Coliban a dat asigurari ca va vorbi despre schimbari abia dupa evaluarea functionarilor din Primarie, bazata pe criterii "din Codul administrativ"."In tot ce inseamna schimbari, inclusiv in aparatul Primariei si celelalte directii din subordine, ar trebui sa decidem ce inseamna criterii de performanta, sa facem evaluari reale si abia dupa aceea sa discutam despre schimbari", a punctat Allen Coliban.