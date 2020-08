O entitate supranaturala va castiga alegerile din Bucuresti

Cum a reusit atat de necarismaticul Iohannis sa castige alegerile din 2014 in fata unui adversar spumos, dinamic, viu, cotat cu prima sansa in sondaje? S-au vazut putine meciuri castigate de galerii pe gazon, insa, intr-o lume scufundata in realitatea virtuala, victoria suporterilor poate deveni o regula. Ca exemplu, avem dezbaterile televizate dintre Ponta si Iohannis. Desi Ponta domina categoric duelul, pe retelele de socializare (cine se mai uita azi la tv fara un ochi pe facebook?), un Iohannis supradimensionat, cu armura si lance, isi umilea preopinentul. Da, in fapt, entitatea supranaturala simula un Iohannis pe steroizi, in profunda contradictie cu "adevaratul" Iohannis de pe micul ecran. E totusi bine sa ne intrebam din cand in cand unde e "adevarul"...Daca nu ai simtit realitatea acestei entitati supranaturale e pentru ca faci parte din ea. Esti una din celulele care-i hranesc miscarea si suflul. Participi la ceva cu aparenta colectiva, uneori chiar ajungi sa-ti tragi un soi din mandrie din asta, dar nu ai habar ca pompezi inteligenta si emotie intr-un personaj care face si desface la scara istorica. Sa fie vorba de un robot (AI)? Intr-un fel, da, in alt fel, nu. E lipsit de constiinta de sine, ceea ce il indeparteaza de conditia umana, si lucreaza pe baza unor reguli/ algoritmi, dezvoltand capacitatea de a invata. Nu e totusi chiar un robot pentru ca agrega si acumuleaza stari de spirit, valori, aspiratii, prin procese discrete de imitatie si influenta.Ceea ce il deosebeste de un curent de opinie sau un val de emotie, asa cum sunt definite de psihologia colectiva pe scena offline, este memoria, altfel zis capacitatea de a stoca si de a reactualiza cu rapiditate. Aceasta abilitate il face oarecum invulnerabil la manipularea clasica a politicienilor de moda veche, obisnuiti cu teoria (testata si adevarata) - 'alegatorul tine minte de azi pana maine'. O alta diferenta este consistenta si coeziunea. Daca o "gloata", in sensul clasic al teoriei revolutiilor, e greoaie, oarba si usor de destramat, entitatea supranaturala e supla, agila si cu rezistenta unui zid.De altfel, politicienii expirati nu stiu sa i se adreseze. Ei incearca in continuare sa seduca un alegator individual imaginar cu metodele stereotipe ale fantelui desuet. E motivul pentru care dau gres. Niciunui politician al tranzitiei nu i-a trecut prin minte sa comunice cu entitatea supranaturala, din simplul motiv ca nu crede in existenta ei. Liviu Dragnea , intr-o tentativa de exorcizare a acestui spectru malefic, a dezvoltat, in 2015, pentru colegii de partid, o teorie sui generis cu tenta conspirationista - americanii controleaza retelele de socializare, ei deci incoroneaza sau descapataneaza regi.Dar retelele de socializare ( Facebook Twitter , Instagram, Tik-tok) nu reprezinta decat osatura acestui golem miraculos. El mai are, in plus, centri nervosi, ganglioni limfatici, chiar un sistem imunitar, relativ performant, care se apara de intrusi. Iar toate aceste functii sunt superioare banalelor like si share, pentru ca rezulta dintr-o organizare a continuturilor valorice.Entitatea este atat de puternica incat a reusit sa aniheleze mediile traditionale. Daca te uiti mai bine, energia sa aliniaza site-uri de stiri si posturi de televiziune, obligandu-le, in prima instanta, sa se conecteze la prizele ei, iar apoi sa preia tematici, spaime si revolte. Politicienii care inca mai umbla ca niste fantome prin studiouri tv nici macar nu inteleg ca, departe de a convinge pe cineva de ceva, nu fac decat sa infuzeze energie si anticorpi in aceasta stranie creatura.Poate fi controlata? Asta e, desigur, obsesia multora si, in ciuda unei aparente autonomii, fiinta nu e total invulnerabila, asa cum nici organismul uman nu e imun la virusi, bacterii sau alti agenti patogeni. Ca sa o poti controla, trebuie sa-i intelegi limbajul, ciclurile de viata si constructia. Apoi trebuie sa iei captivi centrii nervosi. Pe urma trebuie sa-i faci mofturile, cu riscul sa fii ranit. Campania pentru BREXIT a fost o dovada ca entitatea supranaturala poate fi deturnata, cel putin pe termen scurt.Intorsi deci pe arena Capitalei, ajungem sa intelegem de ce batalia la Primaria Generala nu se da intre personaje diferentiate de carisma. Un "ciudat" ca Nicusor Dan poate castiga lejer daca se va afla in gratiile entitatii supranaturale. El nu are spontaneitate, nu are aplomb, iar ambitia de a castiga e doar o forta rabdatoare care-l fierbe pe dinauntru (candideaza a trei oara). Nicusor si o parte din sustinatori stiu sa comunice nu cu alegatorul mediu (cum scrie la manualul vechi de marketing), ci cu golemul deja existent, cu (amuzant!) zeul victoriei. Ceilalti contracandidati fac doar figuratie si prezinta interes pentru spectatorul interesat sa descopere imaginile retro ale neputintei.Cat despre Gabriela Firea , ea s-a intalnit de cateva ori cu entitatea supranaturala si a fost de-a dreptul electrocutata. Dupa huiduiele primite pe stadion, cand voia sa fure o victorie in vazul lumii, Firea s-a dus confuza acasa si s-a apucat sa-si verse naduful in bula ei cu sute de mii de urmaritori, lansand ineptele teorii despre dusmanul mic si zgomotos. Entitatea supranaturala s-a ridicat indata cu sabia razbunatoare si Firea a fost nevoita sa-si inchida temporar pagina de facebook. Stupoare? Eroare de calcul? Prostie in stare pura? A invatat ceva primarita din acel episod? Putin probabil. Pentru ca, daca ar fi invatat, nu ar mai fi candidat pentru un nou mandat si nici nu ar mai fi tras de sfori invechite ca sa-si deschida culoar favorabil. In realitate, orice culoar spre victorie trece prin vointa entitatii supranaturale, pe care n-o poate opri decat daca ar avea puterea sa taie curentul in luna septembrie in Bucuresti