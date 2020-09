O tanara de 24 de ani, fiica primarului comunei argesene Corbi, a castigat alegerile locale. Tatal sau a candidat, fara succes, la CJ

Candidata PMP a obtinut peste 42% din voturi, conform rezultatelor partiale centralizate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).Ea a fost urmata de Constantin Mogaru ( PSD , cu 27% si de Marius Anghel (Pro Romania), cu 16%.Anca-Alina Baciu este fiica primarului in functie, Virgil Baciu, care a candidat la alegerile din 27 septembrie pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Arges, dar fara succes."La Corbi a castigat entuziasmul, puritatea si decenta in campanie. (...) Iar eu, dragi corbeni, vreau sa va multumesc pentru cei opt ani petrecuti cu voi in calitate de primar", a scris Virgil Baciu pe contul sau de Facebook