Oana Lovin, jigniri repetate la adresa sefului Biroului Electoral al Sectorului 1: "Domnu' procuror! Zi ma, jegule, ce s-a intamplat aici?"

Amenda pentru ca l-a jignit pe presedinte

Conform unor surse Ziare.com, ea a fost amendata de jandarmi cu 500 de lei pentru adresare de injurii, conform Legii 61/1991 entru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala.Marturie la contraventie este chiar live-ul pe care l-a realizat pe facebook, joi, 1 octombrie 2020."Uitati Hotii! Hotii care fraudeaza voturile! Domnu' procuror! Ce s-a intamplat aici in pozele astea, domnu' procuror? Dumneavoastra sunteti procurorul cu COVID? Ziceti, domnu' procuror! Zi ma, jegule! Ce s-a intamplat aici, ieri? Ce s-a intamplat aici, jegule, ieri? Asta e procurorul care ne hotaraste viitorul, care hotaraste soarta acestor alegeri, sa nu uitam. Procuror de 25 de ani, care ieri avea COVID, astazi nu mai are", striga Oana Lovin pe holurile BES 1.Si nu s-a oprit aici. La aparitia unui alt tanar, oana Lovin a inceput sa-l interogheze:"-Alt jeg. Voi ati fost, ma, in pozele astea?- Nu!- Dar ce s-a intamplat aici?- Nu stiu?- Si cine ne poate spune ca sus s-a intamplat. Eu nu am voie sus.- Mergeti si intrebati!- Dar cine imi permite sa merg sus? Imi permiteti dumneavoastra?- Jandarmii- Dar pe useristi cine i-a lasat?- I-auzi, doamna, dumneavoastra i-ati lasat pe useristi ieri? (). Deci domnu' a zis ca jandarmii ar trebui sa ma lase sus. Inseamna ca jandarmii, de fapt, lipsa jandarmilor i-a lasat pe useristi sus!", mai spunea oana Lovin, in liveul sau de pe Facebook Si a continuat, adresandu-se urmaritoriloe ei:"- Uitati-va la martafoii astia care ne hotarasc acum votul! () Oameni buni, iesiti in strada! Sa ii asteptam pe martafoii astia sa ne spuna ce s-a intamplat aici! Ca vad ca autoritatile nu vor sa-si faca datoria, domnul Orban nu vrea sa vada imaginile, domnul Werner () nu exista.Haideti sa vedem cati membrii sunt in comisia asta. Sa vedem daca toti cei care ies si intra au dreptul sa fie aici!Oameni buni, dati share, sa-i gasim pe oamenii astia care intra si ies! Sa ne uitam ce ocupatii au, ce preferinte politie au, ca sa ne dam seama ce se intampla aici. Ca nu m-ar mira ca unii chiar sa nu aiba dreptul sa fie aici", spunea protestatara cu sparanghel in live.Apoi a revenit la seful BES 1."Ieri declarat ca are COVID, ca sa nu mai stea nimeni aici, azi nu mai are COVID. Cu toate astea nu s-a dezinfectat biroul electoral, nu a intrat nimeni sa dezinfecteze. Intre timp useristi...(se apropie cateva femei)Ia sa vedem, doamnele cine mai sunt. Deci avem o doamna creata si o doamna ... ia vedeti, incercati sa le gasiti...se legitimeaza, este clar ca fac parte din comisie... ia sa vedem ce se intampla aici! Haideti sa-i gasim pe oamenii astia sa vedem, au toti dreptul sa fie aici", cerea oana Lovin urmaritorilor ei.Oana Lovin nu este la prima amenda luata de la jandarmi.Pe 15 septembrie 2020, protestatara cu sparanghel a fost amendata cu 400 de lei de jandarmerie dupa ce i-a strigat cuvinte obscene sefului statului la inaugurarea metroului din Dumul Tabere i."M... Klaus Werner Iohannis!", a strigat Oana Lovin prin portavoce la sosirea sefului statului.Imediat aceasta a fost inconjurata de jandarmi care nu au mai lasat-o sa foloseasca portavocea si au escortat-o la masini unde a fost legitimata."In data de 15.09.2020, Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei a asigurat masurile de ordine publica cu ocazia darii in folosinta a liniei de metrou M5 Eroilor-Drumul Taberei.In jurul orei 12.00, in zona statiei de metrou Eroilor, o persoana de sex feminin a adresat cuvinte jignitoare/vulgare la adresa unui demnitar al statului roman in momentul sosirii acestuia la eveniment.Persoana a fost legitimata de membrii patrulei de jandarmi fiind sanctionata contraventional conform Legii 61/1991, pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora", a transmis Brigada Speciala de Interventie a Jandarmeriei, intr-un comunicat remis Ziare.com.Citeste si: