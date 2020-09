Oliver Paiusi: De ce nu suntem coruptibili noi, consilierii USR-Plus? Pentru ca am performat in profesie si nu avem de intretinut o caracatita, ca unica alternativa de a ne sustine existenta (P)

Este economist si antreprenor, cu multi ani de activism civic in urbanism si mediu. Din 2016 este consilier local la Primaria Sectorului 1, secretar al Comisiei de Urbanism si lider al Consilierilor USR Sector 1. De peste 8 ani duce o lupta continua cu un sistem corupt, militeaza pentru transparenta si competenta, impotriva practicilor ilegale si a tehnicilor politicianiste.Este o campanie murdara in care concurenta apeleaza la toate mijloacele pentru a castiga, fara nicio referire la rezultate concrete si reale, obtinute prin competente. Iar ceea ce vedeti dumneavoastra in aceste zile este partea mai expusa a atacurilor la persoana, care ies din zona de normalitate.Am fost sub o presiune enorma dupa alegerile din 2016, dupa cum probeaza si acele filari ale doamnei Clotilde Armand din Piata Victoriei. Ce interes credeti ca puteau avea? Siguranta doamnei Armand?Si imaginati-va cum a fost lupta din interiorul primariei; eu sunt de 4 ani coordonatorul consilierilor USR si provin din mediul activismului civic, am avut asadar experienta unor precedente cu greutate in blocarea constructiilor ilegale. In acesti 4 ani am reusit mult mai mult, dar si presiunea a crescut. Fiind in Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului Sector 1, am oprit zeci de Planuri Urbanistice de Detaliu care nu respectau prevederile legale si care altfel s-ar fi concretizat in constructii ilegale. Aceste blocari de ilegalitati au creat multe nemultumiri. Nu putem insa accepta sa continuam un sistem in care autorizatiile de construire sunt obtinute cu incalcarea prevederilor legale si care se dovedeste a fi pagubos pentru toata lumea.Ne propunem o dezvoltare a constructiilor noi, insa trebuie sa ne inscriem pe un drum de dezvoltare normal si legal.Sigur, dar problemele stringente exista si cetateanul le cunoaste chiar prin propria sa experienta: de pilda, faptul ca Spitalul de Urgenta Floreasca nu este nici astazi utilat la standardele la care ar trebui sa functioneze; ca ne lovim zilnic de tot felul de ilegalitati, de constructii ilegale aprobate in primarie, de trotuare impracticabile, sau ca nu avem apa calda cu lunile si multe altele. Si asta chiar in cel mai bogat sector din Bucuresti.Oricine a trecut prin experienta coruptiei administratiei actuale devine extrem de circumspect in fata unei cheltuieli de 16 milioane de euro, fara licitatie si fara numirea producatorului, asa cum este cea mai recenta achizitie a domnului Tudorache in materie de tablete. Un alt exemplu sunt cele 200 de milioane lei solicitate ca imprumut cu 9 zile inainte de alegeri pentru proiecte ale caror bugete erau cunoscute deja de 4 ani si care puteau fi oricand incepute.Asadar, aceste redirectionari de fonduri sunt resimtite in mod grav, intrucat Sectorul 1 n-a trecut de rezolvarea unor nevoi de baza care ar fi trebuit depasite acum 30 de ani. Nici noua nu ne vine sa credem ca in 2020 trebuie sa asiguram cetatenii sectorului ca vor avea apa calda, asfalt, sau siguranta propriei locuinte.O acoperire cu betoane a spatiilor verzi, un numar mare de constructii aparute prin derogari de la Planul Urbanistic General, sub forma de Planuri Urbanistice de Detaliu, aceasta era viziunea "dezvoltarii durabile" nerealiste a Sectorului 1 propusa de primarul Daniel Tudorache. Iar in final, in 2020, a venit acest PUZ Coordonator Sector 1, realizat de un consortiu de firme aflat intr-un vadit conflict de interese, care nu facea altceva decat sa acopere cu beton si ultimele zone verzi neatinse, de exemplu din Padurea Baneasa. Ce era de facut? Judecatorul a confirmat faptul ca aveam dreptate, anuland avizul de mediu si stopand astfel distrugerea spatiului verde, asa cum fusese prevazut in PUZ-ul Coordonator al primarului PSD Ceea ce avem nevoie este un nou Plan Urbanistic General al municipiului, elaborat de specialisti, care sa tina cont de densificarea populatiei, de necesitatea de a mentine spatii verzi si de infrastructura actuala.Haideti ca mai intai sa respectam legea atunci cand propunem proiecte de constructii si mai departe sa reabilitam sau sa construim pentru comunitate spatiile pentru care s-au realizat deja studii de fezabilitate si s-au virat sume considerabile, de milioane de lei: Teatrul de Vara Bazilescu, Parcarea de la Complexul Minerva si Piata 1 Mai, Teatrul Masca, bazinul olimpic de langa Liceul Media, Spitalul Vasile cel Mare.Sunt multe prioritati: trafic, poluare, parcari, scoli, crese, anexe ale scolilor pentru ca elevii sa poata invata intr-o singura tura, oprirea proiectelor de constructii care nu respecta legea, colectarea sortata a gunoiului pentru a avea un rezultat cat mai mic de fractie umeda, asfaltarea ultimelor strazi de pamant din sector dupa introducerea utilitatilor, apoi trebuie sa cautam solutii cu celelalte autoritati in principal Primaria Municipiului Bucuresti, pentru consolidarea cladirilor istorice, inchiderea gropii de gunoi din Chiajna, termoficare si apa calda. Acestea sunt cele care mi-au venit primele in minte. Proiectul nostru de guvernare locala abordeaza problemele cartier cu cartier, chiar strada cu strada unde este cazul, tocmai datorita diferentelor de dezvoltare ale diverselor zone din sector.Avem si un plan pentru un sector "mai verde". Ne dorim extinderea spatiilor verzi, nu micsorarea lor. In zonele aglomerate trebuie sa organizam mini-parccuri, care sa devina filtre de oxigen pentru cartiere. Vom face o prioritate din deblocarea carosabilului si fluidizarea traficului prin redarea catre cetateni a parcarilor subterane existente sub Piata 1 Mai, Complexul Comercial Minerva din Bucurestii Noi, Piata Amzei, Pasajul Basarab si crearea a 10.000 de locuri noi de parcare.Avem solutii concrete si in ce priveste reorganizarea unor piete precum Piata 16 Februarie, Piata Matache, Piata Domenii sau Piata Amzei, un lant scurt de aprovizionare si incurajarea producatorilor.Ca nu vom fi corupti, la asta va referiti? Este foarte simplu, priviti activitatea noastra de pana acum si cititi CV-ul oricarui candidat de pe listele USR PLUS. Multi dintre noi suntem membri activi ai societatii civile, de peste 10 ani, pe atunci fara intentia de intra in politica, sustinand cauze diverse, probleme care ne afectau si personal, ca locuitori ai acestui sector. O alta parte dintre noi sunt antreprenori de succes, oameni care si-au probat competenta pentru a reusi pe o piata concurentiala.De ce nu suntem coruptibili? Pentru ca am performat in profesiile noastre si nu avem de intretinut o caracatita, ca unica alternativa de a ne sustine existenta. Credem cu adevarat in valorile pe care pretinde ca le are societatea noastra: de cinste, corectitudine, daruire, respect. Vom demonstra ca se pot gestiona resursele publice in folosul cetateanului.