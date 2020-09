Armata chineza difuzeaza o simulare video a unui atac asupra unei presupuse baze americane

Imaginile au fost postate pe contul Weibo al fortelor aeriene sambata, in contextul in care forte chineze au inceput vineri manevre militare in apropierea Stramtorii Taiwanului, la sosirea la Taipei a unui oficial de la Departamentul de Stat american.Este pentru prima oara de 40 de ani de cand un oficial american de rang inalt a vizitat Insula Taiwan, pe care Beijingul o considera parte integranta a teritoriului chinez.Pe Insula Guam se afla instalatii militare americane importante, esential in cazul unui razboi in regiunea Asia-Pacific.Inregistrarea video are doua minute si 15 secunde si este intitulata "Dumnezeul razboiului H-6K trece la atac!".In imagini apar bombardiere chineze decoland de la o baza situata intr-o zona desertica, pe un fundal sonor cu muzica demna de o superproductie hollywoodiana.Un pilot trage apoi o racheta asupra unei piste de aterizare neidentificate, iar apoi o fotografie satelitara arata o baza al carei plan pare sa fie al bazei americane de la Andersen."Noi suntem aparartorii securitatii aeriene a patriei. Avem misiunea si capacitatea de a apara intotdeauna securitatea cerului patriei", descriu fortele aeriene chineze aceasta inregistrare video.