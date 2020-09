El a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru o echipa care sa continue proiectele de investitii din judet."Am votat, astazi, pentru o echipa puternica si unita, capabila sa continue proiectele pe care le-am inceput in urma cu opt ani de zile. Multumesc tuturor cetatenilor din judetul Olt, care ies astazi la vot , am incredere ca vom vota cu totii sa investim in Olt", a declarat Marius Oprescu, potrivit Agerpres.