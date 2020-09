Orasul in care un singur vot a facut diferenta la alegerile pentru Consiliul Local

"Cine a zis ca un vot nu conteaza? Ei bine, FIECARE VOT conteaza! Dovada clara am avut-o acum. Un singur vot a facut diferenta intre nimic si 2 oameni in Consiliul Local. Nu stim cine a dat votul decisiv, dar eu va multumesc tuturor pentru incredere si promit sa facem treaba buna. O sa va tinem la curent cu proiectele si propunerile noastre. Multumim inca o data!", a anuntat, pe Facebook , Dragos Curelea, care a candidat din partea USR-Plus pentru Primaria Caransebes.La Caransebes, alegerile pentru functia de primar au fost castigate de primarul in functie, Felix Borcean, candidat independent dupa ce a intrat in conflict cu Vela. Contracandidatul lui Borcean, din partea PNL , a fost fiica partenerei de viata a lui Vela, Andra Plesa. Marcel Vela a candidat pe lista de consilieri a PNL.