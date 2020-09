Orban, intrebat daca l-a anuntat Nicusor Dan ca ar vrea sa se inscrie in PNL: Nu am avut discutii pe tema asta. Am vorbit doar de problemele si solutiile pentru Bucuresti

"Nu am avut discutii pe tema asta. Discutiile pe care le-am avut cu Nicusor Dan si inainte de a lua decizia si ulterior deciziei au fost legate de Bucuresti, de problemele Bucurestiului si solutiile pe care trebuie sa le sprijinim impreuna pentru ca Primaria Capitalei are nevoie de un parteneriat foarte strans si solid cu Guvernul, pentru ca multe probleme la Primaria Capitalei depind si de Guvern. Sunt extrem de multumit ca in sfarsit avem un partener la Primaria Capitalei cu care putem sa dialogam si sa punem in practica solutiile la Primarie pe care le-am gandit de comun acord", a afirmat Ludovic Orban, intrebat duminica seara la Digi 24 daca l-a anuntat Nicusor Dan despre intentia de a deveni membru al PNL.Candidatul PNL- USR PLUS Nicusor Dan a obtinut la alegerile locale de duminica 47,8 % din voturi, profilandu-se drept castigator al Primariei Capitalei, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, dupa prelucrarea datelor centralizate la inchiderea urnelor. Primarul in functie, candidatul PSD Gabriela Firea , a obtinut 38,2% din voturi, ea fiind urmata de candidatul PMP Traian Basescu , cu 9,4 % din voturi.