Orban, intrebat despre apelativul "panarama" folosit de Nicusor Dan: "Nu s-a referit la doamna Firea. Inteleg ca doamna Firea vrea sa se victimizeze"

"Nu s-a referit la doamna Firea. Inteleg ca doamna Firea vrea sa se victimizeze. Subiectul acesta e un non-subiect. Singurul subiect clar si precis e acela ca in 4 ani de zile primarul PSD nu a rezolvat nicio problema a Bucurestiului, a agravat toate problemele de fond ale Bucurestiului si in fapt nu a facut mai nimic. Chiar si pasajul de la Ciurel este o inaugurare ridicola a unui proiect pe care nici macar nu l-a inteles primarul general, un pasaj care duce de nicaieri spre nicaieri", a declarat Ludovic Orban, intrebat marti la Cluj despre subiect.Candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan a afirmat luni ca aceasta campanie electorala pe care o duce este impotriva imposturii si a unui "urias aparat de propaganda care ne spune ca Bucurestiul nu a dus-o niciodata mai bine si niciodata nu a avansat mai mult".El a adaugat ca este vorba despre o lupta de valori in care vrea ca fetitei sale "sa nu i se spuna ca o panarama este o mare vedeta". Dan a mai spus ca "fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie".Ulterior, Nicusor Dan a venit cu precizari pe Facebook si a spus ca nu a folositt interpretarea vulgara a cuvantului "panarama", iar persoanele pe care le-a avut imn vedere sunt cele doua agitatoare care vi si fac zgomot in fata sediului si care "au perturbat mai multe evenimente electorale si care sunt invitate constant in prime-time exact la televiziunile care promoveaza fake news-uri despre mine."