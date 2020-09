Orban, liberalilor din Calarasi: "Vom castiga alegerile parlamentare si vom guverna Romania"

"In momentele mai dificile al PNL filiala PNL Calarati a fost in frunte si a reusit sa castige alegerile atat pentru functia de primar cat pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. Astazi, PNL este la un nivel de incredere si de sustinere cum nu a mai avut in ultimii 30 de ani. Si in alte judete din sudul extrem de tinut sub papuc de mafiile rosii, si alte judete au lansa sa castige in aceste alegeri locale, dar de la voi ma astept sa castigati asa cum nu ati mai castigat pana acuma, sa zdrobiti efectiv PSD si sa aratati clar diferenta intre ceea ce inseamna un primar libera si un primar PSD", a spus Ludovic Orban la o intalnire cu liberalii duminica la Calarasi, in timpul unei reuniuni electorale.Liderul PNL le-a mai transmis liberalilor ca vor avea un partener in Guvern, iar partidul va castiga alegerile parlamentare."De data asta alesii liberali din judetul Calarasi si din municipiul Calarasi nu vor fi orfani de guvern asa cum au fost o buna bucata de vreme. Vom castiga alegerile parlamentare si vom guverna Romania, iar voi veti avea in Guvern un partener. (...) In urma cu 7 ani Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie", a conchis Orban.