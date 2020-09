Orban: "PSD a dat pomeni in Sectorul 5 in loc de o sansa la viata mai buna"

Orban a participat la un eveniment electoral al candidatul la Primaria Sectorului 5 sustinut de PNL si de Alianta USR -PLUS, Cristian Bacanu."Batalia pentru Sectorul 5 este foarte grea. (...) Sectorul 5 este un sector aparte pentru ca, din pacate, tipul mizerabil de a face politica al PSD a reusit sa induca in eroare pe multi dintre locuitorii Sectorului 5. In loc sa faci scoli mai bune, sa oferi copiilor o educatie mai buna si sansa de a dobandi o meserie, de a invata, (...) primarii Sectorului 5 apartinand PSD au preferat sa tolereze saracia, nerespectarea legii, (...) in loc de locuri de munca sa ofere ajutoare sociale, pachete electorale, spaga in campanie si nu numai in campanie, pomeni peste pomeni, in loc sa le ofere o sansa la viata mai buna pe propriile picioare", a afirmat Orban.El a precizat ca in Sectorul 5 sunt zone unde nu functioneaza niciun serviciu de salubritate."In loc de ajutor social dat de pomana si umilirea beneficiarului de ajutor social, putem sa generam cursuri de calificare, sa cream locuri de munca, sa generam dinamica economica care sa ofere o perspectiva de a obtine un venit decent pentru toti aceia pe care putem sa-i determinam sa-si doreasca lucrul acesta, putem sa schimbam macar mentalitatea macar fata de copii printr-un invatamant adaptat, (...) care sa tina seama cu adevarat de provenienta copiilor, de educatia pe care o primesc in familie, sa ofere suplimentul de educatie care este necesar pentru fiecare copil.(...) Nu mai putem tine ochii inchisi la zone precum Zabauti sau prelungirea Ferentari sau alte zone in care nici macar nu exista serviciu de salubritate si nu a existat niciodata vreun demers din partea Sectorului 5 sa faca curatenie", a adaugat liderul PNL.Cristian Bacanu, candidat la primaria acestui sector din partea PNL, USR PLUS, a spus ca aceasta zona administrativa este condusa de 20 de ani de "mafioti deghizati deghizati in politruci"."Asa nu se mai poate, nu se poate ce se intampla de 20 de ani in Sectorul 5 unde niste mafioti deghizati in politruci, in politicieni au pus mana pe destinele cetatenilor. Sectorul 5 a fost in mod sistematic jefuit, furat", a spus Bacanu.El a prezentat mai multe obiective din programul sau, aratand ca isi propune salubrizarea sectorului, construirea unui parc, o policlinica, parcari modulare."Avem nevoie de curatenie morala in primaria Sectorului 5, de schimbare a practicilor administrative si, apoi, trebuie sa iesim sa curatam sectorul pentru ca este inadmisibil ca in anul 2020 oamenii din Sectorul 5 sa traiasca pe strazi langa gunoaie, este inadmisibil ca masinile administratiei publice sa se plimbe pe strazile sectorului numai sa-i faca reclama primarului, in realitate curatenie nu se face", a mai spus acesta.