Pacientii din spitalele din Bucuresti vor vota cu urna mobila

Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central "Dr Carol Davila", Florentina Ionita-Radu, a declarat ca a fost solicitata urna mobila."Noi am cerut, pentru ca suntem in doua sectoare - Sectorul 1 si Sectorul 6. Am solicitat la ambele sectoare sa ne puna la dispozitie urna mobila, a spus Florentina Ionita-Radu.Ea a afirmat ca au cerut sa voteze cu urna mobila un numar de 14 pacienti de la unitatea medicala din sectorul 1 si 24 de pacienti de la unitatea din sectorul 6.Potrivit managerului Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, sapte pacienti au cerut sa voteze cu urna mobila - 5 pacienti infectati cu noul coronavirus si alti doi care se afla internati pe sectii."Sunt solicitari (n.r. de vot cu urna mobila) si vom organiza totul ca sa se poata desfasura votul", a declarat managerul Spitalului "Dr. Victor Babes", Emilian Imbri.Se va vota cu urna mobila duminica si la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, unde au fost facute 16 solicitari in acest sens.Purtatorul de cuvant al al Institutului "Matei Bals", Catalin Apostolescu, a spus ca sunt pacienti care doresc sa voteze cu urna mobila."Este posibil sa avem (n.r. urna mobila). Sunt multi pacienti care sunt constienti si sunt din Bucuresti. In principiu, sunt pacienti care probabil vor solicita urna mobila", a afirmat purtatorul de cuvant.Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului "Elias", Silvius Negoita, pacienti internati in unitatea medicala au solicitat sa voteze cu urna mobila.