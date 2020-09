Partidele au primit de la bugetul de stat 57,2 milioane de lei, la inceput de septembrie. Cati bani a luat fiecare formatiune

Partidul Social Democrat a primit o subventie de 28.614.798,63 leiPartidul National Liberal - 15.882.737,13 leiUniunea Salvati Romania - 4.240.642,59 leiPartidul Alianta Liberalilor si Democratilor - 3.471.490,71 lei Partidul Miscarea Populara - 1.908.289,16 leiPartidul PRO Romania - 2.650.401,62 leiPartidul Forta Nationala - 424.064,26 lei.De asemenea, pentru Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei este alocata o subventie de 87.033,34 lei. Potrivit AEP, acordarea subventiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, determinata potrivit legii, a fost suspendata prin Decizia Presedintelui AEP din 31 martie 2016 si va fi pastrata in suma de mandat potrivit prevederilor in vigoare.Astfel, valoarea totala a subventiei rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul din Normele metodologice de aplicare a Legii privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate, este de 57.279.457,44 lei.