Patriarhul Daniel s-a prezentat la urne la alegerile locale

El a votat la o sectie din cadrul Scolii gimnaziale "Ienachita Vacarescu" din Capitala.Patriarhul nu a facut declaratii inainte sau dupa exprimarea votului pentru alegerile locale.Prezenta la vot este 41,46% la nivel national, iar in Bucuresti este 31,86%, la ora 19:00, la alegerile locale de duminica. In Bucuresti, prezenta la urne este mai mare decat in urma cu patru ani, cand a fost 27,66%.Pana la ora 19:00, in tara votasera 7.589.763 de alegatori, reprezentand 41,48% din total.