Patru sectii de votare pentru 8.500 de persoane din Republica Moldova luate in spatiu de un cetatean din Galati

Potrivit directorului SPCLEP Galati, Silviu Bacalum, galateanul respectiv detine doua proprietati, o casa, unde au viza de flotant peste 3.500 de persoane cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, si un apartament la bloc, unde figureaza alti aproximativ 5.000 de moldoveni.Cele peste 8.500 de persoane si-au facut acte de identitate romanesti la cele doua adrese ale barbatului pentru a calatori in Uniunea Europeana."Este un barbat din Galati, care, la doua adrese unde detine proprietati, are luate in spatiu 8.531 persoane cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca. Un altul, gazduieste cu forme legale 2.719 persoane cu dubla cetatenie, iar un al treilea, are 1.816 persoane luate in spatiu. In total, in Galati sunt inregistrati peste 17.500 de cetateni moldoveni care au si cetatenie romana si, implicit, drept de vot la alegerile locale", a declarat Bacalum.Desi toti acestia figureaza ca locuind in municipiul Galati, ei sunt demult plecati in UE, dar autoritatile locale sunt obligate sa organizeze sectii de votare pentru 2.000 de persoane. Astfel, doar pentru proprietarul celor doua imobile, au fost amenajate patru sectii de votare, la care au mai fost arondate si alte adrese.Silviu Bacalum a precizat ca situatia treneaza de 5-6 ani, iar galateanul care are in cele doua proprietati vize de flotant pentru 8.500 de cetateni moldoveni este acum cercetat in instanta. Totusi, procedura de luare fictiva in spatiu se continua, intrucat exista o bresa legislativa care permite acest lucru, a mai spus Bacalum.In municipiul Galati sunt 176 de sectii de votare.