Pe cine ar avantaja o dezbatere televizata? Dan, Firea, Basescu...Tariceanu?

In campania prezidentiala din 1996, Emil Constantinescu il intreba pe Iliescu daca acesta crede in Dumnezeu, iar in campania din 2004, acelasi Traian Basescu l-a pus in dificultate pe Adrian Nastase cand i-a spus "ce blestem pe acest popor sa aleaga intre doi comunisti!".Toate aceste replici au ramas in memoria colectiva. La timpul lor ele au avut un puternic impact asupra electoratului si au contribuit la formarea intentiei de vot O dezbatere televizata inseamna nu doar expunere, castigarea de notorietate dar si sansa de a arata publicului ca tu, candidatul, esti mai bun decat adversarul tau. Poti sa il "faci praf in direct" si sa marchezi puncte bune care sa faca diferenta.Mai mult ca sigur ca publicul va cere acest lucru, televiziunile vor incerca sa organizeze o dezbatere pentru a-si creste rating-ul. Marea intrebare este in ce format va avea loc o dezbatere. Pe cine ar avantaja o participare intr-un anume format si pe cine nu? Sunt intrebarile pe care si le pun toate staff-urile intr-o campanie.Teoretic, in momentul in care ai doi politicieni care polarizeaza scena politica si care aduna impreuna aproape 70% din optiunile de vot, ar fi normal ca dezbaterea sa aiba loc intre cei doi. Restul candidatilor sunt marginali.Acest format ii avantajeaza clar doar pe cei doi implicati. Amandoi isi pot da mesajele, pot sa se contreze si isi pot da replici. O dezbatere intre Nicusor Dan si Gabriela Firea ar putea fi echilibrata, desi sunt doua personaje total diferite. Firea are experienta in televiziune, comunica bine, dar in ultima vreme a avut doar interviuri "aranjate", in care moderatorii nu i-au pus probleme, au ajutat-o sa isi dea mesajul. Singurul interviu in care a fost incoltita de un ziarist a fost cel realizat cu G4 Media si unde s-a vazut ca primarul in functie are ezitari.De-a lungul timpului, am mai putut observa ca Gabriela Firea a facut greseli flagrante de imagine, greseli nepermise, fie ca vorbim de mesajele din campania prezidentiala, cand l-a atacat pe Iohannis pentru faptul ca nu are copii, fie ca vorbim de evenimentul organizat pentru Simona Halep sau despre afirmatii privind "sarma" pusa de adversari cu scopul de a o elimina.Nicusor Dan nu are aparitii explozive, este usor taciturn, trebuie sa scoti cuvintele cu clestele din gura lui si poti spune ca este "moartea pasiunii" pentru un ziarist, care incearca sa scoata o stire din ce spune. Doar ca, intr-o dezbatere doar cu Firea, el este avantajat, pentru ca vine de pe pozitia opozantului, care poate critica si datorita faptului ca este primul in sondaje, poate sa scoata un "egal" in urma acestei aparitii, nefiind obligat sa forteze si sa o faca sah mat pe contracandidata sa.Intrarea lui Basescu intr-o dezbatere televizata cu cei doi ar fi spectaculoasa. Basescu are o experienta uriasa in razboiul politic, este spontan si poate lovi necrutator. Este un real pericol pentru orice om politic, atunci cand intra in razboi unu la unu.O dezbatere in trei ar fi insa extrem de periculoasa pentru Nicusor Dan. Traian Basescu vrea sa rupa procente de la dreapta si probabil tirul sau ar fi reglat in special inspre candidatul sustinut de PNL si USR -PLUS. Fostul presedinte ar putea sa o menajeze pe Gabriela Firea si sa il puna in dificultate pe cel de la care poate lua voturi.Acest format ar avantaja-o clar pe Gabriela Firea, care ar putea sa castige din "demolarea" lui Nicusor Dan de catre Basescu. Pentru fostul presedinte, o aparitie de acest gen ar fi extrem de benefica, pentru ca are nevoie de "orice explozie", pentru a obtine un scor cat mai bun. Singurul dezavantajat din aceasta dezbatere ar fi Nicusor Dan.Staff-ul lui Dan poate propune, la negocierile care au loc inainte de fixarea unor dezbateri, ca aceasta sa fie organizata cu toti candidatii inscrisi in cursa. Dezbaterea s-ar "dilua" foarte mult, Dan nu ar mai fi singur "impotriva" a doi adversari, ceilalti ar dori sa se remarce si ei si ar ataca-o atat pe Gabriela Firea cat si pe fostul presedinte. Probabil, televiziunile nu ar fi interesante de o astfel de dezbatere si este o probabilitate mica ca aceasta sa aiba loc.Dan poate cere o astfel de dezbatere, invocand faptul ca este necesar sa existe o dezbatere intre liderii si candidatii partidelor care au avut reprezentare in Consiliul General, care au administrat Bucurestiul pana la aceasta ora.Aducerea lui Tariceanu ar putea schimba dezbaterea si ar putea echilibra lucrurile. Daca trecem peste prima impresie, in care am putea spune Nicusor Dan ar fi impotriva a trei adversari, si am analiza modul in care ar trebui sa se pozitioneze fiecare candidat , am putea spune ca aceasta varianta ar fi mult mai buna pentru Nicusor Dan decat o participare in 3.Tariceanu ar intra intr-un "razboi" cu Traian Basescu. Seful ALDE are nevoie ca de aer sa treaca pragul electoral, ca partidul sau sa nu ramane pe dinafara. Tariceanu ar fi nevoit sa obtina totul dintr-o astfel de intalnire. De asemenea, seful ALDE ar fi obligat sa o atace si pe Gabriela Firea, chiar daca nu foarte dur, dar ar trebui sa se diferentieze si fata de aceasta, sa puncteze nerealizarile acesteia.Cel mai mult ar castiga Nicusor Dan de pe urma acestei dezbateri, datorita faptului ca ar putea arata ce inseamna "politicienii vechi".Imaginea care ar putea rula pe televizor si pe care ar putea sa o exploateze Nicusor Dan ar fi "trecut versus viitor".Este un format de dezbatere care i-ar conveni atat lui Tariceanu, Basescu si Gabrielei Firea si care ar putea fi o solutie de compromis pentru Nicusor Dan, in cazul in care ar fi fortat sa participe la o dezbatere doar cu actualul primar si cu fostul presedinte.Mai este putin pana la startul campaniei. Vom vedea ce strategii vor alege candidatii si in ce conditii vor participa acestia la dezbaterile televizate. Cert este un lucru: unii candidati vor alerga si vor face totul pentru a participa la o dezbatere cu primii doi clasati!