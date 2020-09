Persoanele cu simptome de Covid-19 vor avea circuit separat la sectiile de votare: "Va fi cabina dedicata"

"Persoanele care se vor prezenta (la alegeri - n.r.) si vor avea simptomatologie vor avea un circuit separat, vor avea prioritate si vor avea o cabina de vot dedicata pentru acest lucru", a spus ministrul, dupa ce a participat la o dezbatere.Intrebat ce se intampla daca o persoana a fost declarata pozitiva si a fost in sectia de votare, Tataru a raspuns: "Acea persoana atrage dupa sine o ancheta epidemiologica".In opinia sa, luna septembrie va fi una "de foc", avand in vedere unele masuri de "revenire", dar si alegerile locale si inceperea scolii."Luna septembrie este o luna de foc. Este o luna in care am dat niste masuri de revenire la o aproape normalitate - restaurante, cinematografe, teatre. Avem o luna de campanie electorala, avem inceperea scolilor, avem o revenire din concediu. Avem - si o sa vedem in perioada urmatoare - o crestere a numarului de concetateni care vor folosi mijloacele de transport in comun. Avem alegeri locale, masurile le avem pentru fiecare din aceste reveniri, sa le spunem. Haideti sa le respectam si sa ramanem pe acest platou zimtat intre 1.200, 1.300, cu un numar mai mic, sa spun, duminica si luni, cand avem un numar mai mic de teste lucrate si sa ne putem adapta cu noua situatie. (...) Sa nu ne temem de o reluare a scolii. Cand avem un anumit cadru reglat cu anumite norme, mai degraba sa ne temem nerespectand aceste norme dincolo de scoala", a mai spus ministrul Tataru.