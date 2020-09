Peste 13.000 de persoane cu drept de vot sunt inregistrate cu domiciliul la doar patru adrese din Galati

Un Galatean care are doua apartamente in proprietate gazduieste 8.000 persoane. In schimb, desi acestia au drept de vot, in ultimii ani doar o singura persoana a votat in Galati."Este un barbat din Galati, care, la doua adrese unde detine proprietati, are luate in spatiu 8.531 persoane cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca. El este pe primul loc. Pe locul 2, este un galatean care gazduieste cu forme legale 2.719 persoane cu dubla cetatenie. Pe locul 3 se situeaza un galatean cu 1.816 persoane luate in spatiu. In total, in Galati sunt inregistrati peste 17.500 cetateni moldoveni, care au si cetatenie romana si, implicit, drept de vot la alegerile de duminica", a declarat, pentru Mediafax, directorul SPCLEP Galati, Silviu Bacalum.