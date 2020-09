Peste 600 de voturi ale lui Nicusor Dan ar fi ajuns la candidatii Ioan Sarbu si Octavian Badescu

In schimb, Sirbu Ioan, de la Alianta Pro Bucuresti 2020, a obtinut cele mai multe voturi din toate sectiile fara optiuni pentru Dan. O situatie asemanatoare s-a petrecut la alta sectie unde Nicusor Dan a obtinut zero voturi, in timp ce candidatul independent Octavian Badescu a castigat 192 voturi.Sectia 197 - Scoala nr. 27, Nicusor Dan, Alianta USR PLUS PNL - 0 voturi, Ioan Sirbu, Alianta Pro Bucuresti 2020-305 voturiSectia 1131 - Scoala 206, Nicusor Dan, Alianta USR PLUS PNL - 0 voturi, Ioan Sirbu, Alianta Pro Bucuresti 2020- 167 voturiLa sectia 661, Scoala Ienachita Vacarescu, Nicusor Dan - 0 voturi, Octavian Badescu - 192 de voturi