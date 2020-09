Comunitatea Declic initiaza o petitie prin care cere Parchetului General anchetarea suspiciunii de frauda electorala

"Doamna Procuror General, noi, semnatarii acestei petitii, va solicitam sa dispuneti inceperea unei anchete sub coordonarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind fraudarea procesului electoral din Bucuresti. Acuzatiile aparute in spatiul public, conform carora mii de voturi ar fi fost fraudate, in Capitala, au creat un val de ingrijorare privind corectitudinea procesului electoral din tara noastra.Consideram ca este necesara o ancheta corecta si impartiala pentru a afla daca voturile noastre au fost sau nu furate, daca cei ce vor fi declarati castigatori datoreaza victoria votului popular sau hotiei", se arata in petitie De asemenea, solicitarea vine alaturi de mai multe exemple:"Un dosar penal a fost deja deschis, dupa ce un candidat PSD la Consiliul Local Sector 1 a fost prins cu 473 de procese-verbale asupra sa. Acuzatia este de falsificare a proceselor verbale de la sectiile de vot . Daca se dovedeste ca procesele verbale sustrase erau originale, ele ar fi trebuit sa fie pazite de politie. Prin urmare, nu este corect ca sectia de politie care trebuia sa aiba grija de procesele verbale sa faca si cercetarile.Acuzatii de frauda exista si la alte sectoare. Partidele politice au facut publice documente oficiale conform carora sute de voturi pentru PNL si USR -PLUS au fost transferate catre alte formatiuni politice. Conform reprezentantilor USR-PLUS, exista 9 sectii in care s-au facut pana acum verificari si s-au descoperit asemenea nereguli", mai prevede petitia.