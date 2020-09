VIDEO Peste 65 de pensionari au participat la un eveniment electoral organizat de PNL Roman intr-un restaurant. Distantarea sociala, ignorata

Politicianul a afirmat ca au fost aduse cu microbuze persoane in varsta din mai multe cartiere ale orasului. Evenimentul ar fi fost organizat de deputatul PNL Leoreanu Laurentiu-Dan si secretarul de stat Leonard Achiriloaei, candidatul liberalilor la primaria Roman."In timp ce dumneavoastra nu faceti botezuri pentru copii, nunti, aniversari sau praznice pentru cei plecati dintre noi, pentru secretarul de stat in Guvernul PNL, candidat la functia de primar, se organizeaza chiolhane electorale ilegale, de nimeni altul decat cel care se crede stapanul Romanului, domnul deputat Leoreanu.Daca va intrebati ce discutam in materialul video, domnul Leoreanu imi spune ca e ziua tatalui lui si au facut o mica masa. Ca la orice aniversare, pe mese sunt materiale electorale. Sper sa fie ultima data cand e ziua tatalui domniei sale in aceasta campanie electorala", a scris Radu Samson pe Facebook.