Planurile lui Orban pentru locale si parlamentare. Cand vor avea loc (Surse)

Potrivit unor surse politice, presedintele Ludovic Orban le-a transmis liberalilor reuniti in sedinta Biroului Politic National, desfasurata in sistem de videoconferinta, ca doreste ca alegerile locale sa se desfasoare la sfarsitul lunii septembrie, inceputul lunii octombrie, dar ca acest lucru depinde de modul in care evolueaza epidemia de coronavirus.De asemenea, el a amintit ca se asteapta decizia CCR asupra ordonantei modificate in Camera Deputatilor, astfel incat s-a stabilit ca data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se decide de catre Parlament , prin lege organica, cu cel putin 75 de zile inaintea votului.In prezent, legislatia prevede ca Guvernul stabileste data alegerilor.Presedintele PNL a mai spus ca alegerile parlamentare ar putea avea loc la termen, in decembrie, tot in functie de situatia de la acel moment.