PNL a castigat 33 din cele 58 de primarii din judetul Brasov

Potrivit presedintelui PNL Brasov, Adrian Vestea, cele mai multe primarii de orase si municipii din judet vor avea primari liberali. Este vorba despre orasele Ghimbav, Predeal, Rasnov si Rupea.In municipiile Sacele si Codlea si in orasul Zarnesti, potrivit numaratorii paralele, au castigat candidatii PSD , iar in municipiul Fagaras un candidat independent (sustinut de PMP), in timp ce in orasul Victoria - cel al USR Dupa numararea voturilor in cele 54 de localitati, alte doua primarii de comune vor avea un primar PMP - Parau, respectiv UDMR - Racos.