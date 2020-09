PNL Bucuresti sesizeaza BEM dupa ce Gabriela Firea a refuzat sa emita dispozitia de primar privind locurile unde vor fi amplasate panourile pentru afisaj electoral

>", arata organizatia PNL Bucuresti, intr-un comunicat de presa remis marti News.ro.



PNL a sesizat Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti si cu privire la abuzul continuu al autoritatilor locale din Capitala, care, in mod discretionar si total injust, au aplicat numeroase sanctiuni organizatiilor politice, fie de natura administrativa, precum indepartarea materialelor electorale, fie de natura contraventionala, sanctiuni abuzive care au dus la imposibilitatea promovarii candidaturilor la alegerile locale din 2020.



"Prin acest modus operandi, Gabriela Firea nu numai ca a incalcat dispozitiile legale, dar a incalcat si dreptul bucurestenilor de a fi informati cu privire la candidatii la alegerile locale din 27 septembrie si de a vota, astfel, in deplina cunostinta de cauza! Mai mult decat atat, Firea, prin lipsa de actiune, a adus atingere unor drepturi fundamentale prevazute in mod expres de Constitutia Romaniei, precum dreptul de a fi ales (art. 37 din Constitutie) si dreptul la informatie (art. 31 din Constitutie)", mai indica sursa citata.



Liberalii filialei din Bucuresti spun ca Gabriela Firea se comporta "ca pe propria mosie", chiar si in ultimele zile ale mandatului si sfideaza "fara scrupule legile si drepturile cetatenilor pe care ar trebui sa-i reprezinte".



"Desi campania electorala are o perioada mai scurta din cauza epidemiei de COVID-19, primarul general al Capitalei a refuzat sa emita, la aproape doua saptamani de la inceperea campaniei, dispozitia de primar prin care sa stabileasca locatiile in care urmeaza sa fie amplasate panourile pentru afisaj electoral, potrivit Legii nr. 115/2015. Asta in conditiile in care legea prevede clar aceasta obligatie: <