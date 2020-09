Rezultate partiale alegeri locale: PNL castiga primariile municipiului Lugoj si in sapte orase din judetul Timis

In municipiul Lugoj, liberalul Claudiu Baciu a obtinut 7.177 de voturi. Astfel, social-democratul Francisc Boldea nu va obtine al patrulea mandat.Veteranii alegerilor sunt edilii alesi Filip Petru din Ciacova (1.007 voturi), Petru Roman din Deta (1.327 voturi), Marcel Avram pentru Faget (1.427 de voturi) si Danut Groza de la Sannicolau Mare (3.124 de voturi), care au reusit sa-si mentina fotoliile de primari pentru un al patrulea mandat succesiv.Primarul orasului Gataia, Raul Cozarov (1.891 sufragii) si cel din Jimbolia, Darius Postelnicu (1.432 voturi), au obtinut cel de-al treilea mandat.Sorin Munteanu a reusit sa castige cel de-al doilea mandat de primar al orasului Buzias, cu 1.628 de voturi, eliminandu-i din cursa pe contracandidatii Lucian Voicu- Dungan ( USR PLUS) si Mihai Opait-Dugan ( PSD ).La Recas nu s-a finalizat centralizarea datelor.Liberalul Nicolae Robu nu a reusit sa obtina al treilea mandat de primar al municipiului resedinta Timisoara, fiind invins la distanta de circa 20 de procente, de Dominic Fritz, candidatul sustinut de USR PLUS. Robu si-a inaintat, luni, demisia de la conducerea organizatiei judetene a PNL.