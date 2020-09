Timisoara: PNL pierde un partener traditional inainte de alegerile locale. Forumul Germanilor il sprijina pe candidatul USR PLUS

"Ii indemnam pe timisoreni sa-i acorde lui Dominic Fritz votul, in 27 septembrie. Consideram ca Dominic Fritz este candidatul care a imbratisat istoria multiculturala a Timisoarei si care evoca si reprezinta valorile acestui oras: diversitate, seriozitate, inovatie", a declarat, potrivit comunicatului, presedintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat, Ioan Fernbach.Acesta a amintit ca Forumul are o "lunga cooperare" cu Dominic Fritz in activitati caritabile si culturale, gasind "intotdeauna in el un partener deschis, energic si cu idei bune" pentru comunitatea germana, respectiv timisoreana."In virtutea acestei vechi colaborari si a atasamentului comun pentru traditiile Timisoarei, sustinerea pe care i-o acordam lui Dominic Fritz este una fireasca. Timisoara are nevoie de o administratie cu adevarat deschisa catre cetateni si de un primar care sa ne reprezinte cu demnitate", a afirmat Ioan Fernbach.La randul sau, Dominic Fritz a afirmat ca il onoreaza sprijinul pe care Forumul Democrat al Germanilor din Banat i-l acorda la alegerile din 27 septembrie."Ca primar al Timisoarei ma angajez sa pun in valoare istoria multiculturala a orasului prin inscriptionarea in limbile minoritatilor nationale a tuturor locurilor istorice care se leaga de existenta lor, evidentierea contributiei lor la intemeierea si modernitatea acestui oras. Voi sustine fara echivoc Teatrul German de Stat care trebuie sa-si redobandeasca rolul de institutie culturala reprezentativa pentru Timisoara. Liceul 'Nikolaus Lenau', scoala care a dat Romaniei doi laureati ai premiului Nobel, va avea un partener de nadejde in Primaria Timisoara, nu in ultimul rand la finalizarea lucrarilor de reabilitare care dureaza de prea mult timp", a spus Fritz.Candidatul Aliantei USR PLUS ii indeamna pe toti timisorenii, de toate etniile, sa mearga la vot pentru "un nou inceput" care sa faca "cinste istoriei" Timisoarei.