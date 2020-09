PNL va participa "pe propriile picioare" la alegerile parlamentare: "Nu vom face cu PSD nicio forma de intelegere guvernamentala"

"PNL este cel mai puternic partid din Romania, este un partid care se bucura de cea mai mare incredere din partea cetatenilor si e normal ca PNL participa la alegerile parlamentare pe propriile picioare. Singura certitudine este ca nu vom face cu PSD nicio forma de intelegere guvernamentala. Potentialii parteneri, evident, sunt partenerii din Partidul Popular European si USR PLUS. As prefera o majoritate PNL", a afirmat Orban, la sediul PNL, intrebat daca partidul va face aliante, intelegeri cu vreo formatiune la alegerile parlamentare.Liderul PNL a adaugat ca la alegerile locale "batalia cu PSD este de o dificultate extrem de mare"."Mai avem 10 zile (...) si am stabilit intensificarea campaniei directe a candidatilor PNL. Ne luptam cu 28 de baroni rosii si cu peste 1.600 de satrapi locali care au tinut localitatile in saracie si lipsa de speranta. Batalia cu PSD este o batalie de o dificultate extrem de mare. Obiectivul nostru este de a scapa cat mai multe judete de baronii rosii si de a castiga cat mai multe primarii care au fost conduse de PSD si care primari PSD care si-au batut joc de localitatile unde au fost primari", a sustinut Orban.El a salutat prelungirea termenului de depunere a solicitarilor de vot prin corespondenta la alegerile parlamentare si a anuntat o campanie de informare pentru romanii din diaspora."Vom face o campanie in acest sens, sa-i informam pe romanii din diaspora privitor la votul prin corespondenta, astfel incat, mai ales in tarile unde exista riscul de a nu se permite organizarea sectiilor de votare, sa informam toti romanii din tarile respective ca modalitatea cea mai sigura de exprimare a votului este votul prin corespondenta", a explicat premierul.