Poate una dintre cele mai abjecte manipulari ale Antenei 3

Unii dintre cei din aceasta brigada filmeaza cu telefonul cativa oameni cu masti si niste rucsaci de oras in spate mergand prin ceea ce se numeste Piata Mures, spatiul public care gazduieste, la etajul I, sediul Biroului Electoral de Sector (BES). Ni se spune ca sunt de la USR si ca au venit sa fure sau sa bage "voturi".Nu exista nicio informatie, dincolo de alegatiile celor care-i filmeaza insistent, ca ar fi reprezentanti, in vreo forma sau alta, ai USRPLUS.Putea fi oricine, asadar.Apoi, pe seara, desi numararea voturilor fusese incheiata, procesele-verbale centralizate si "urcate" in soft, iar Biroul Electoral Central respinsese deja o cerere de renumarare a voturilor in circumscriptie, ca la o intrare numarata de dirijor, incepe un circ absolut.Apar "informatii" si chiar "poze si filmulete" despre niste oameni care ar fi venit cu o masina plina de saci cu voturi si "tiparituri cu USR" ca sa ia sau sa lase respectivii saci cu voturi la BES.Se suna la 112, apar jandarmii si politia. Cei "acuzati" ca umbla cu sacii de voturi pe langa BES sint chestionati in legatura cu prezenta lor acolo, autoritatile nu vad nimic in neregula si-i lasa in pace.Nimeni nu a vazut, fotografiat sau filmat, vreo tiparitura electorala in posesia acestora, doar niste rucsaci pe bancheta din spate a unei masini in care se aflau doua persoane (sau trei, la un anumit moment dat).Incepe emisiunea "Sinteza Zilei" la Antena3. Dupa cateva minute alocate, corespunzator, evolutiei pandemiei in Romania, subiectul aluneca incet spre "situatia fara precedent de la Sectorul 1".In studio, ca un facut, avocatul primarului inca in functie Dan Tudorache , invins formal de candidatul opozitiei, Clotilde Armand Din cand in cand, legatura pleaca din studio spre echipa de teren a postului, care transmitea in direct urletele, plansetele si lamentarile agitatorilor adunati in fata BES, care acuzau fortele de ordine ca n-au facut nimic pentru a-i prinde pe miseii care umblau cu sacii de voturi pe langa BES-ul inchis, sigilat de ore bune si pregatit pentru decontaminare dupa ce presedintele, un procuror, fusese descoperit pozitiv la testul Covid.Moderatorul incepe o discutie prin telefon cu reprezentanta PSD in BES, care practic reia, cu ceva mai multe detalii, ce spusese deja avocatul lui Tudorache aflat in platou. Despre presiuni asupra membrilor BES, despre hoardele de useristi care au stat in fata biroului si i-au intimidat, despre orele lungi de munca si perspectiva infectarii cu virusul, toate combinate cu detalii despre diferitele tentative ale useristilor de a manipula, prin n mijloace, rezultatul votului.Se reiau in bucla imaginile de peste zi, cu oamenii cu masti pe fata si rucsaci in spate care sint alergati printre magazinele din spatiul comercial.Legatura se muta inapoi la BES, unde Lovin si Cerva sint mustrate de jandarmi pentru ca au dat o palma uneia dintre masini. Se plange isteric si se oracaie, intre alegatii despre patriotism urlate printre sughituri.E clar, ceva se intampla. Sau asta ar fi ideea subliminala, "scena" care pregateste marea dezvaluire. Bomba. NUCLEARA.Totusi, din moment ce numaratoarea s-a terminat, nu exista un spatiu pazit strasnic in care sacii sint depozitati? Cum mai puteau sa umble acesti oameni la saci, sa puna sau sa ia sacii cu voturi despre care vorbesc, plangand, cetatenii adunati la BES pentru a-si apara votul si, implicit, democratia? Am citat din memorie fraza-cheie rostita de Catalina Porumbel, una dintre angajatele postului, fraza menita sa introduca NUCLEARA.Moderatorul se face ca vorbeste cu regia, pune teatral mana peste casca in-ear, dupa care afla ca jurnalistii postului au obtinut niste filmari "incredibile".In momente din acestea, informatiile circula, si totul numai in beneficiul telespectatorilor nostri, spune vedeta tv, intrebandu-si colegii ce contin imaginile respective, apoi cerandu-le in video-wall si pe post.Intru dramatism, imaginile par a fi preluate direct dintr-o interfata de whatsapp, care apare pentru o fractiune de secunda pe wall-ul studioului.Dupa care vedem cum cativa oameni, cu identitatea imposibil de stabilit in acest moment, intra intr-o camera plina cu saci de voturi.Sunt patru oameni, poate cinci. Unul dintre ei avanseaza intre gramezile de saci si cauta, dupa eticheta, unul anume. Ceilalti il supravegheaza si nu ating nimic in jur.Par, dupa miscari, sa aiba niste roluri anume in ceea ce vedem. Unul verifica ceva, ceilalti il supravegheaza de la un metru-doi.Dar, pentru cei din studio, continutul imaginilor nu are nicio necunoscuta. E clar cristal: useristii au intrat in camera cu saci cu buletine de vot si umbla la ele!Nimeni de la USR nu raspunde pentru a lamuri ce avem noi aici, bifeaza moderatorul, eschivand pericolul unei noi modice amenzi de la CNA. Sa sunam la autoritati sau la doamna Firea, aproape tipa el in studio.Autoritatile nu raspund, asa ca intra in direct prin telefon doamna Firea, care, ultragiata de ceea ce a vazut in imagini, cere renumararea voturilor sau refacerea alegerilor.Cei din platou ii tin isonul, pedaland pe refrenul lipsei de incredere in autoritati.Noroc ca emisiunea e pe sfarsit, caci se apropiau rapid de solicitarea de a se reface Revolutia din 1989 sau, feri-Doamne, Unirea de la 1918.La BES lumea s-a mai linistit. Au mai ramas vreo 15 oameni inca activi, care din cand in cand, prin live-uri pe Facebook , fac cate-un round-up sensibil distorsionat al evenimentelor si cheama oamenii la continuarea protestului.Situatia se mai anima atunci cand apare o delegatie a PNL Sector 1, in frunte cu Sebastian Burduja , seful. I se striga, lui si oamenilor lui, de toate. I se aminteste de legatura tatalui sau cu Bancorex, unul dintre marile tunuri ale tranzitiei, i se calculeaza repede nota de plata pentru asta, se azvarle cu vorbe urate dintr-o parte in alta, apoi, dupa ce liberalii pleaca, frigul care s-a lasat ii cam ingheata pe nemultumiti.Jandarmii s-au tras mai deoparte si se uita ca la circ cum, din cand in cand, cate-o voce razleata se mai incalzeste cu cate-un slogan despre hotia USR. Totul in numele democratiei, manifestata in special prin corectitudinea votului liber exprimat, evident.Oana Lovin si Codruta Cerva au obosit si ele. E si frig, oamenii mai degraba pleaca, dar mai sint si cativa care vin. Ca orice om obisnuit, unii dintre acestia din urma au in parbriz permisele de acces la Primaria Sectorului 1.In studioul Antenei 3 concluziile sint clare: am prins useristii la furat in camera cu sacii de voturi.Sub indrumarea atenta a generalesei Firea, senzatia e clara: USR a furat alegerile, dar doamna Firea, domnul Tudorache si jurnalistii liberi ai Antenei3 se lupta pentru adevar.Putin dupa ora 1 noaptea, la stiri, Antena3 continua sa urmareasca protestul "de amploare" de la BES.Buletinul de stiri este spart de un interviu la cald cu Catalin Berenghi, cel care ingropa porci prin Bucuresti ca sa impiedice constructia unei moschei. Atunci cand, imprevizibil, omul, pesemne candidat si el in aceste alegeri locale, spune ca nu-i pasa de Firea si Tudorache, ii pasa ca l-au furat pe el, legatura se taie abrupt.In studio, Adrian Ursu, unul dintre sefii postului, face la randul lui un rezumat al zilei in care useristii au fost prinsi la furat de voturi. Asta intre doua apeluri la autoritati sa previna posibilele lupte de strada, caci pe paginile USRPLUS se fac apeluri la contramanifestatie.Ursu nu a observat, pesemne, reactiile liderilor USR, publicate tot pe Facebook, conform carora persoanele care au fost surprinse intrand in camerele cu sacii de voturi erau reprezentanti ai BES care cautau confirmari ale datelor din diferite sectii.Jumatate de ora mai tarziu, in frigul noptii, rapuse de oboseala, sagetile Lovin si Cerva declara "protestul" inchis, cu promisiunea ca vor reveni cu totii dimineata urmatoare.EpilogConcluziile care se impun sint, mai intai, de ordin factual, dar indraznesc si doua cioturi de analiza politica.1. Nimeni nu a vazut pe cineva de la USRPLUS avand asupra sa tiparituri electorale. Politia si jandarmii au vazut niste oameni despre care Lovin, Cerva si ceilalti afirma ca sint de la USR si ca aveau saci cu voturi, i-au intrebat ce cauta acolo si i-au lasat sa plece.2. Oamenii adunati in fata BES miercuri noapte sint apropiati ai primarului inca in functie, Dan Tudorache. Atat Cerva si Lovin, cat si parte a celor ajunsi acolo la indemnul lor (cel putid doua masini aveau permise de acces in primarie in parbrize).3. Imaginile prezentate la Antena 3, NUCLEARA, carevasazica, reprezinta, cel mai probabil, judecand dupa conduita siluetelor, o parte a procesului electoral. Sigur, imaginile sint spectaculoase in sine, putini oameni au vazut cum arata camera sacilor cu voturi la un BES.4. Aceleasi imagini sint evident obtinute de Antena3 de la Primaria Sectorului 1, condusa inca de Tudorache, cel care incearca in orice chip sa-si pastreze functia in ciuda rezultatelor de la urne. Cladirea in care functioneaza BES si in care se afla, implicit, camera cu saci cu buletine apartine institutiei pe care o conduce, deci si sistemul de camere de supraveghere.5. Toate aceste manipulari, dar si multe altele asemenea, vezi isteria codurilor QR suprapuse, vin pe fondul unei comunicari sub orice critica a autoritatilor. Este nevoie, evident, de "arbitru" in toate aceste chestiuni, iar autoritatea - electorala sau de ordine publica - doarme.6. Firea trebuie sa arate ca se lupta. Macar ca se lupta, dupa ce a pierdut. Altfel dispare din viata politica.7. Voiculescu trebuie sa o sprijine pe Firea. Sa nu o piarda pe Firea din PSD. Doar agatat de PSD partidul lui poate ajunge din nou in Parlament. Altfel, batranul mogul ramane cu unicul lui mecanism de control asupra deciziilor politice, ciomagul Antena3, care se afunda, cu fiecare astfel de constructie abracadabranta, in irelevanta.Regia de miercuri seara de la Antena3, de exemplu, a ajuns la cel mult 400.000 de telespectatori.