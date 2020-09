Politia s-a autosesizat in cazul primarului PNL din Sangeorz-Bai care si-a umilit fetita, tinand-o dezbracata cu fata la perete si cu mainile ridicate, fortand-o sa-si ceara scuze

Edilul a dat vina pe campania murdara practicata de PSD , care ar fi facut sa circule in spatiul public o filmare ce tine de "viata personala". El mai sustine, in context, ca PSD foloseste copiii in batalia politica. Nimic despre modul in care isi trateaza copilul."Conducerea I.P.J. Bistrita-Nasaud a dispus efectuarea de verificari cu privire la imaginile aparute in spatiul public", a declarat pentru Gazeta de Bistrita , purtatorul de cuvant al institutiei, Crina Sirb.Imaginile din videoclip au fost blurate, dar se poate auzi foarte clar cum edilul din Sangeorz Bai si-a obligat fiica sa stea dezbracata, in genunchi, si cu mainile deasupra capului.In tot acest timp, copila este pusa sa repete mai multe propozitii pe care tatal ei i le spune."Nu mai sunt obraznica si nu mai supar pe mama si pe tata", "O sa fac exercitii si o sa invat", "Ce-am facut astazi a fost iesit din comun" sau "Sunt cea mai obraznica fata din hotelul asta", sunt cateva dintre propozitiile pe care barbatul o pune pe fetita sa le repete.Primarul nu a fost impresionat nici de lacrimile si suspinele fiicei sale, continuand sa ii repete ce trebuie sa spuna ca o forma de pedeapsa.Dupa ce videoclipul a ajuns in spatiul public, primarul din Sangeorz-Bai a postat un mesaj video pe Facebook in care sustine ca, "cine cruta nuiaua isi uraste fiul"."Ii iubim cand ne fac bucurii dar si cand mai gresesc, insa NIMENI, dar NIMENI nu se poate baga in viata nimanui sa ne spuna cum sa ii crestem, cum sa ii educam sau cum sa ii mustram atunci cand gresesc", a spus pe Facebook Traian Ogagau.Intr-o alta postare el sustine ca este vorba de aspecte ce tin de viata personala. "Viata personala este viata personala si nu poate fi folosita in campanie cu atat mai mult copiii! De fapt ce sa ne mai mire, ati dat foc la biserici ca sa castigati alegeri!," declara acesta.