Ponta: "La Bucuresti am comis o eroare evidenta prin candidatura intr-o alianta necunoscuta votantilor"

"La Bucuresti am comis o eroare evidenta prin candidatura intr-o alianta necunoscuta votantilor, cu o sigla si printr-un mesaj politic conventional intr-o batalie in care principalii contracandidati au radicalizat la extrem discursul / lectia usturatoare este invatata: la alegerile parlamentare Pro Romania va avea doar candidati proprii si sigla Pro Romania - eu voi lupta in mod direct alaturi de echipa Pro Romania din Bucuresti si imi voi asuma candidatura la Camera Deputatilor pe lista de Bucuresti. La nivel national, ii felicit pe colegii care au fost alesi primari, consilieri locali si pe consilierii Pro Romania din 23 de consilii judetene / in alte judete au lipsit cateva sute de voturi pentru a trece pragul politic de 5% - insa in toata tara eforturile noastre de organizare vor continua si, sunt convins, rezultatul de la alegerile parlamentare va arata o crestere semnificativa a ponderii Pro Romania", a scris Ponta pe Facebook El admite ca a "facut greseli importante", insa "prezenta in 23 de consilii judetene (plus miile de consilieri locali Pro Romania), ca si votul politic de 7,6% reprezinta un punct de plecare relevant"."Insa cea mai importanta batalie este intotdeauna batalia urmatoare: alegerile parlamentare din decembrie 2020", a mai scris Victor Ponta.