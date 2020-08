Ponta exclude o alianta cu PSD pentru parlamentare: "Nu poti sa te unesti cu toata baronimea si cu totii profitorii"

Intrebat intr-o conferinta de presa daca se gandeste la o alianta cu PSD pentru alegerile parlamentare, liderul Pro Romania a raspuns negativ."Nu. (...) Nu am facut Pro Romania ca sa fie anexa nici a PSD, nici a altcuiva. (...) Eu nu exclud pentru 2024 o stanga unita, ar fi cazul sa fie. Dar nu poti sa te unesti cu toata baronimea si cu totii profitorii. Daca reuseste PSD-ul sa se schimbe in bine, Doamne ajuta! Dar pana atunci, nu, nu se pune problema", a spus Victor Ponta.El a apreciat ca va fi nevoie de o stanga unita moderna."Acum nu se pune problema, dar poate, cine stie, daca se schimba lucrurile in bine la un moment dat, putem sa facem o alianta pe stanga", a subliniat Ponta.El a mai aratat ca nu o fie niciodata un antipesedist."Sunt niste oameni care cred ca dupa epoca Dragnea ar fi trebuit sa se retraga. Din pacate, i-am vazut pe toti sambata trecuta. Doar Dragnea lipsea de acolo", a mai spus Victor Ponta.