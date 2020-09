Ponta: "Sunt absolut convins ca prioritatea romanilor in acest moment nu o reprezinta alegerile"

El considera ca actuala guvernare refuza in mod intentionat sa creasca capacitatea de testare in sistemul public, descuranjand oamenii sa se testeze, fapt care a facut ca Romania sa fie in varful clasamentului la numarul de persoane pozitive raportat la cele testate."Sunt absolut convins ca prioritatea romanilor in acest moment nu o reprezinta alegerile. Daca as fi fost astazi prim ministru, daca Iurie (Iurie Leanca - n.r.) ar fi fost prim ministru, am fi incercat ceea ce intr-adevar ii intereseaza pe oameni. Cum e cu pandemia si cu sanatatea. Eu va spun de pe acum, e clar ca e o politica. La inceput putea sa fie asa, o greseala, dar pare ca e o politica in Romania sa nu se faca teste. Noi testam 10% din cat testeaza Italia, Spania sau Franta si dupa aceea anuntam ca avem acelasi numar de cazuri sau un pic mai mic.Pana pe 27 septembrie, ca sa nu se vada numarul real de imbolnaviri, nu o sa avem teste in zona publica finantate de stat, asa cum ar fi normal. Cei care au nevoie sa plece din tara sau au o alta problema stringenta se duc in privat, platesc o suma importanta pe care nu si-o permit multi oameni. Eu am un salariu bun de parlamentar, dar nu as putea sa fac un test pe saptamana, ca e scump si statul nu-ti deconteaza acest test. Atunci tinem numarul de teste foarte jos si din cauza asta suntem pe primul loc in Europa la cazul testelor, pentru ca guvernul in mod intentionat nu vrea sa faca teste ca sa ne arate ce bine e si ca nu e nicio problema cu alegerile", a declarat Victor Ponta in cadrul unei conferinte de presa.El a sustinut totodata ca in urmatoarea perioada, cand se vor desfasura alegerile locale, mii de oameni se vor infecta cu noul coronavirus."Foarte multi oameni s-au infectat si se vor infecta in timpul campaniei electorale. Cat de mult te pazesti, cu masca, cu dezinfectant, cu stat cat putem mai rasfirati, foarte multi se vor infecta. Ganditi-va la cei care merg la sectiile de vot . Sunt 18.500 de sectii de vot. In fiecare sectie de vot sunt cel putin 15 oameni de la partide, presedinte, vicepresedinte, jandarm, care stau de dimineata pana noaptea acolo. Incep scolile, toata lumea spune ca atunci va creste numarul de imbolnaviri, se reintoarce lumea din vacante, vine vremea rea, incep gripele de sezon, si noi in loc sa ne ocupam de chestiile astea care si asa sunt greu de gestionat, ii facem placerea lui Orban sa facem alegeri. Ca sa ce? Facem alegeri ca sa nu se mai aleaga Chirica de la PSD ci sa se aleaga Chirica de la PNL . Pe bune, merita?", a spus Victor Ponta.In acelasi context, liderul Pro Romania si-a exprimat indoiala cu privire la succesul unei viitoare colaborari la guvernare intre PNL si USR "Probabil ca stiti, cine scapa pana pe 27 (septembrie - n.r.) si nu se imbolnaveste sta o saptamana acasa si incepe campania pentru parlamentare. Ii intereseaza sa faca rapid alegeri ca sa faca ei un guvern extraordinar de bun, PNL cu USR. Cred ca la Iasi aveti prima proba despre cat de bine se vor intelege PNL cu USR, cu scandal, tradari, acuzatii. Adica o sa vi se para Conventia Democratica de acum douazeci si ceva de ani o chestie de oameni seriosi si plangi. Daca ei isi scot ochii de pe acum, daca nu sunt in stare sa faca nimic acum ce credeti ca vor face? Din acest punct de vedere, cu Pro Romania nu vom face blaturi nici cu PNL, nici cu PSD, nici cu altcineva. O sa ne luptam sa construim drumul nostru. Asta am facut de cand ne-am infiintat. Noi prezentam candidati buni. Pro Romania nu l-am facut pentru 2020. Cei care vor castiga vor castiga acum, cei care nu vor castiga vreau sa ramana sa se lupte, sa se pregateasca pentru 2024, cand sunt convins ca Pro Romania va fi cel mai important partid din Romania daca rezistam si mergem pe acest drum", a mai spus Ponta.