Posibil fals in documentele electorale, investigat de procurorii de la Sectorul 1. Primaria se joaca intre Clotilde Armand si Dan Tudorache

Procurorul Calin Radu Bogdan, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti, a declarat, luni seara, pentru Ziare.com, ca procurorii au deja in lucru un dosar deschis initial de politistii sectiei 4 din Capitala.Dosarul a fost deschis dupa ce, printr-un apel la 112, fusese reclamata o posibila infractiune.Procurorul citat a afirmat ca fapta cercetata este cea prevazuta de articolul 391 din Codul Penal, respectiv "Falsificarea prin orice mijloace a inscrisurilor de la birourile electorale".Aceasta fapta se pedepseste, potrivit aceluiasi articol, cu inchisoare de la unu la cinci ani.Alineatele 3 si 4 ale aceluiasi articol prevad o serie de circumstante agravante ale acestei fapte, care, astfel individualizata, ajunge sa fie pedepsita cu inchisoare de la doi la sapte ani."Hai sa va arat cum aratau cele "200 de voturi in plus" despre care vorbea fostul primar pesedist. Priviti codul QR din acest proces verbal. Cu foarfeca. Asa a numarat PSD voturile. Acum nu le-a mers", a scris Clotilde Armand pe Facebook Citeste si: