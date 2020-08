Povestea lui Tica Darie, tanarul de 28 de ani care vrea sa readuca la viata Rosia Montana. Cum a reintrodus in cateva zile autobuzul pentru calatori

S-a mutat aici, tocmai din Suceava, pentru a "lupta" la fata locului cu initiatorii mega-investitiei in minerit, care ar fi trebuit sa fie cea mai mare exploatare miniera de aur din Europa. In total, la Rosia Montana sunt sapte candidati, dar Tica Darie (Dumitru Varzariu Darie), are cel mai original program politic. Este un program rezultat din nevoile reale ale oamenilor si nu din interesele politice ale partidelor.Activistul civic a reusit ca, in doar cateva zile de la depuneea candidaturii, sa reintroduca autobuzul pe ruta Rosia Montana - Campeni, abandonata de firma de transport dupa instaurarea starii de urgenta. Timp de mai multe luni, locuitorii din satul aflat la peste 800 de metri altitudine nu au mai avut cu ce sa mearga la oras pentru a-si face cumparaturile saptamanale. Tica a demarat o campanie de stangere de fonduri pe internet si, in 24 de ore, a obtinut suma necesara pentru ca in fiecare sambata, pana la sfarsitul anului, autobuzul sa revina pe traseu. Calatoria este gratuita pentru toti locuitorii, costul fiind suportat prin contractul semnat intre tanarul activist civic si societatea din Campeni."Este incredibil, in mai putin de 24 ore am reusit sa strangem suma de 1.500 euro necesara pentru inchirierea unui autobuz care sa circule in fiecare sambata pe ruta Rosia Montana - Campeni - Rosia Montana, pana la finalul anului 2020. Inca o data multumesc din suflet tuturor oamenilor care au facut ca aceasta problema importanta din Rosia Montana sa fie rezolvata intr-un timp foarte scurt. Cu ce se doneaza peste tinta propusa, vom incerca sa punem in functiune autobuzul pe traseul Rosia Montana - Abrud - Rosia Montana care circula in fiecare luni", a precizat Tica Darie.Tanarul este implicat activ in sustinerea Rosiei Montane de mai bine de 10 ani. A pedalat in 2012 aproape 3.000 de kilometri din Copenhaga pana in comuna din Apuseni, de unul singur, pentru cauza de salvare a Rosiei Montane. In 2013, a facut drumul in doi, tot pe biciclete, din Germania, tot pentru campania "Salvati Rosia Montana". In perioada de cand locuieste in Rosia a reusit sa puna bazele singurului centru local al cercetasilor din toata zona Muntilor Apuseni.Un alt proiect pus la punct de Tica Darie este un site de vanzari online de unde pot fi achizitionate obiecte de imbracaminte din lana confectionate de femei care locuiesc in satele comunei. Oferta cuprinde ciorapi, bentite, caciuli, covorase, veste manusi si alte obiecte originale facute de mainile pricepute ale doamnelor din Rosia. Proiectul s-a transformat in intreprinderea sociala " Made in Rosia Montana ", infiintata in cadrul unui proiect cu fonduri europene, care comercializeaza in tara si in strainatate, produse din lana tricotate manual. Aproximativ 50 de doamne din comuna aduc, astfel, un venit suplimentar in familiile lor."Pentru mine s-au schimbat in bine multe lucruri in anii care au trecut de la ultimele alegeri locale. In tot acest timp am lucrat mult pentru a pune in aplicare ceea ce consider ca este o viziune sustenabila pentru Rosia Montana. Am crescut firma Made in Rosia Montana si anual am suplimentat veniturile a aproximativ 30 de familii din comunitate. Am cumparat o cladire de patrimoniu in centrul comunei si, alaturi de o echipa de profesionisti, lucrez zilnic pentru a pune in valoare aceasta mica parte din mostenirea culturala a Rosiei Montane. Sustin evenimente si actiuni dedicate tinerilor si copiilor din zona, convins fiind ca educatia si alternativele reale vor asigura multiple oportunitati generatiilor tinere, asa cum mi-au oferit-o si mie. Nu, nu sunt nascut in Rosia Montana, dar fiica mea este, ceea ce ma leaga chiar mai mult de acest loc. M-am mutat aici din proprie vointa, cu incredere imensa in potentialul Rosiei Montane si m-am incapatanat in toti acesti ani sa lucrez, zi de zi, pentru a arata ca este realizabil", astfel isi justifica Tica, candidatura la alegerile locale.Proiecte vizate de Tica Darie pentru comuna din Apuseni:- includerea Rosiei Montane in Patrimoniul Mondial UNESCO;- deschiderea dispensarului din Rosia Montana, cu program permanent si amenajarea unei farmacii;- plan pe termen lung care sa readuca la viata satul Corna;- deschiderea in satul Vartop a unui centru de colectare si procesare a laptelui;- galeriile miniere istorice si Muzeul Mineritului sa intre in administrare locala;- transport public zilnic, de legatura cu orasele Campeni si Abrud;- parc industrial in satul Carpinis pentru atragerea si sustinerea firmelor cu profil de productie din zona.