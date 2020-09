Povestea primarului care nu are contracandidat de 12 de ani. Are nevoie de un singur vot pentru a castiga

Marian Musat este candidat din partea PSD la primaria Valea Salciei din Buzau. Nu are rival, astfel ca a cerut ca alegerile sa fie suspendate aici, pentru a evita o cheltuiala.Primarul comunei Valea Salciei este in fruntea comunitatii din anul 2000, cand a castigat Primaria din turul doi, iar in 2004 s-a luptat cu trei contracandidati. Cel mai bun dintre ei a obtinut 40 de voturi.In 2008 si 2012 Marian Musat a fost singurul candidat la Primaria Valea Salciei asa cum este si la localele din 27 septembrie 2020, potrivit News.ro.Marian Musat, care este de ani buni si presedinte al filialei buzoiene a Asociatiei Comunelor din Romania, a sustinut in urma cu patru ani, cand s-a confruntat pentru a doua oara cu situatia de a candida singur, ca in comunele unde nu exista decat un singur candidat nu ar mai trebui organizate alegeri, facandu-se astfel economii substantiale dat fiind ca un singur vot valabil exprimat ar fi suficient pentru ocupare functiei.In comuna Chilii, Sorin Zaman ocupa functia de primar din anul 2018, iar in Bisoca, Florin Stemate intra in cursa pentru al doilea mandat din partea PSD Buzau dupa ce in 2016 a castigat mandatul de primar ca independent.Nu este pentru prima data cand PSD Buzau isi adjudeca primarii inca dinainte de ziua votului. Si in anul 2016 au fost inregistrate doua astfel de cazuri in comunele Valea Salciei unde a fost ales primar Marian Musat si in comuna Panatau unde a fost ales Nicolae Stoica.