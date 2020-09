Povestea primarului din Deveselu, care a fost reales desi a murit, a ajuns subiect la CNN

Cazul de la Sadova

Publicatia spune ca nu este primul caz de acest fel din Romania si relateaza ca oamenii dintr-un sat din estul tarii au votat, in 2008, un candidat care a murit chiar in ziua alegerilor. Este vorba despre comuna Voinesti, din judetul Iasi.Un videoclip difuzat pe retelele de socializare arata zeci de sateni vizitand mormantul lui Ion Aliman, candidat PSD , unde au aprins lumanari dupa votul de duminica. "Este victoria ta. Sa stii ca vei fi mandru de noi. Odihneste-te in pace", spune un barbat, relateza postul american, citat de Digi 24. Aliman a castigat al treilea mandat de primar al orasului Deveselu, un sat de aproximativ 3.000 de oameni din sudul Romaniei, cu 64% din voturi, potrivit datelor Biroului Electoral."El a fost un primar adevarat pentru noi. A luat partea satului, a respectat toate legile. Nu cred ca vom mai vedea un primar ca el", a spus o femeie.Aliman, fost ofiter de marina care ar fi implinit luni 57 de ani luni, a murit pe 17 septembrie intr-un spital din Bucuresti. Numele sau era deja pe buletinele de vot tiparite si nu putea fi inlaturat, au spus oficialii.In aceste conditii se vor organiza noi alegeri, mai relateaza CNN, care preia o stire Reuters. Stirile Pro TV relateaza ca un alt incident a avut loc tot in Oltenia. Eugen Safta, primarul comunei Sadova din Dolj, a murit azi noapte dupa ce a facut infarct, la scurt timp dupa aflarea rezultatelor.Safta, care candida din partea PMP, tocmai castigase, cu emotii, al treilea mandat, la scor strans fata de contracandidatul sau din Partidul National Liberal. Acum 6 ani, primarul mai suferise un infarct, iar in urma cu 4 ani, la precedentele alegeri locale, barbatul avusese o alta criza cardiaca inainte de afisarea rezultatelor.