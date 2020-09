Precizarile BEC: Alegatorul cu act de identitate expirat in perioada 1 martie - 27 septembrie isi poate exercita dreptul de vot

Biroul Electoral Central a emis o hotarare privind aplicarea unitara a prevederilor privind exercitarea dreptului la vot la alegerile locale.Potrivit hotararii BEC, alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata pe actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara daca nu a solicitat inscrierea in listele electorate permanente cu adresa de resedinta.Alegatorul care nu si-a preschimbat actul de identitate dupa modificarea limitei unitatii administrativ-teritoriale unde isi are domiciliul sau resedinta voteaza la sectia la care este arondata strada ce figureaza la mentiunea privind domiciliul sau resedinta inscrisa pe actul de identitate.La scrutinul din 27 septembrie, cetatenii romani isi exercita dreptul de vot pe baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu sau pasaportul de serviciu electronic, iar in cazul elevilor din scolile militare - carnetul de serviciu militar. Actele trebuie sa fie valabile in ziua votarii.Alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 27 septembrie isi poate exercita dreptul de vot in baza acestuia.Totodata, cetatenii Uniunii Europene inscrisi in lista electorala complementara isi pot exercita dreptul de vot pe baza oricarui document valabil care le atesta identitatea.Alegatorul european care nu este inscris in lista electorala complementara poate vota in baza documentului ce ii atesta identitatea emis de statul membru al Uniunii Europene al carui cetatean este, insotit de documentul privind adresa in Romania sau in baza certificatului de inregistrare sau a cartii de rezidenta permanenta, fiind inscris in lista electorala suplimentara, precizeaza BEC.Alegatorul european care detine un certificat de inregistrare sau o carte de rezidenta permanenta al caror termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 27 septembrie isi poate exercita dreptul de vot in baza acestora.Presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii voteaza la sectia unde isi indeplinesc atributiile, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala, iar in cazul municipiului Bucuresti, daca domiciliaza in sectorul pentru care se voteaza la sectia respectiva, fiind inscrisi in lista electorala suplimentara.