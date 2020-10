Prefectul de Bistrita anunta ca inceteaza mandatul edilului care-si umilea fiica. Primarul inca nu a depus juramantul pentru noul mandat

Lege: Mandatul inceteaza

Prefectul Stelian Dolha a prezentat procedura incetarii inainte de termen a mandatului unui primar care a primit o condamnare definitiva."Eu va spun ce face prefectul si voi aplica legea. Prefectul semneaza ordinul de incetare a mandatului primarului pe baza unui referat al secretarului general al primariei respective, in care se comunica motivul, respectiv condamanrea definitiva. Secretarul general are la dispozitie 10 zile pentru transmiterea referatului. Apoi, primarul pentru care s-a emis ordinul de incetare a mandatului are la dispozitie 10 zile in care poate ataca ordinul in contencios administrativ", a explicat Stelian Dolha, la postul Digi 24. "Cand voi primi referatul de la secretarul general al Primariei din Sangeorz-Bai, voi semna ordinul de incetare a mandatului primarului Traian Ogagau", a mai spus prefectul judetului Bistrita-Nasaud, precizand insa ca incetarea mandatului inainte de termen se aplica mandatului in curs.Or, Traian Ogagau a castigat un nou mandat de primar, dar nu a depus inca juramantul. "Aceasta este o chestiune care tine de judecator", a mai declarat Stelian Dolha.Traian Ogagau, primarul din Sangeorz-Bai, proaspat reales dupa aparitia in spatiul public a filmarilor in care isi abuza si umilea fiica de 14 ani, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj intr-un dosar in care a fost trimis in judecata pentru ca a refuzat sa sufle in etilotest, precum si prelevarea de mostre biologice.Potrivit legii statutului alesilor locali, primarii condamnati definitiv isi pierd mandatul, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei.Citeste si: Primarul care si-a umilit fiica, obligat sa munceasca in folosul comunitatii, inclusiv in scoli