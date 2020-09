Prefectul din Hunedoara semnaleaza nereguli la mai multe sectii de votare: Se face campanie electorala in jurul unor sectii de vot din Deva

"In judetul Hunedoara, procesul electoral a inceput in conditii normale, la ora 7,00, in toate cele 69 de localitati. In ultimele doua ore insa, au fost primite sesizari referitoare la faptul ca in municipiul Deva, in apropierea sectiilor de votare din cartierele Dacia si Micro 15, parinti si membri ai familiei unui candidat continua campania electorala, indemnand alegatorii sa voteze in favoarea persoanei pe care o sustin", se arata intr-o informare de presa.Institutia Prefectului Hunedoara atrage atentia celor implicati ca "orice incalcare a reglementarilor si normelor privind desfasurarea corecta si in bune conditii a procesului electoral" va fi sanctionata de catre institutiile indreptatite, conform legilor aflate in vigoare.