Premiera in politica din Romania: Unul dintre candidatii la Primaria Sectorului 4 a inceput campania electorala cu un partid si o incheie cu altul

"Piedone este de vina"

Desi a apucat sa-si imprime inclusiv fluturasi electorali cu PPU-SL, Vasile Negrila, candidatul partidului lui Piedone la Sectorul 4, a fost informat ca partidul va face alianta cu PSD si ca va fi schimbat din pozitia de candidat. Atunci, pentru a concura in cursa pentru primarie, Negrila a trecut la partidul lui Marian Vanghelie , PSDI, dezvaluie libertatea.ro. Acelasi om, din partea a doua partide Pe primele, Negrila era candidat al PPU-SL, umanistii condusi de Dan Voiculescu si de presedintele executiv Daniel Ionascu, cel care aparea si el pe fluturasii impartiti de Negrila in Sectorul 4. PPU-SL este, de asemenea, partidului lui Popescu "Piedone".Pe primele, Negrila era candidat al PPU-SL, umanistii condusi de Dan Voiculescu si de presedintele executiv Daniel Ionascu, cel care aparea si el pe fluturasii impartiti de Negrila in Sectorul 4. PPU-SL este, de asemenea, partidului lui Popescu "Piedone".Pe celelalte afise, Negrila aparea pe fond rosu, reprezentand PSDI (Partidul Social Democrat Independent), partidul lui Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 si candidat la Sectorul 5 condus, acum, de Daniel Florea Contactat de Libertatea , Negrila sustine ca totul i s-a tras de la fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone . "Constructia mea e una umanitara, din 2016, de cand am inceput munca cu PPU-SL, am pus omul in centrul tuturor. Doar ca, de la un anumit moment, marele Piedone, un bufon, a inceput sa-si vanda, pe rand, oamenii," a declarat acesta.Potrivit acestuia, interesul lui Piedone era ca el sa nu fie ales primar si sa ramana Baluta: "Stia ca eram singurul care ii putea pune probleme lui Baluta. De pe vremea in care era primar in Sectorul 4, domnul Piedone, pe numele lui sau al altora, a avut multe afaceri in zona. E un las."