Premierul Ludovic Orban anunta "eliberarea Vrancei de sub Marian Oprisan"

"Semnale sunt ca reusim eliberarea Vrancei de sub Oprisan. Astea sunt semnalele de dupa rezultatele pe care le avem pana in prezent", a declarat Ludovic Orban la Digi 24, enumerand mai multe orase in care liberalii au castigat asegerile locale de duminica.El a mai sustinut ca PNL a castigat la Giurgiu, la municipiu si cel mai probabil castiga si la judet."Am castigat Oltenita, simbol, municipiul lui Iliescu, o victorie istorica. Am castigat Bistrita, Ploiesti, Arad, Targu Joi cu aproximativ 50%. Nu avem inca rezultate de peste tot.", a adaugat liderul PNL.El a precizat ca la Constanta - unde candidatul USR si cel al PNL sut la egalitate, conform exit-poll-urilor - inca asteapta, dar ca "e de bine ca nu e batalia cu PSD "."Nu ma hazardez sa dau cifre pana nu stim 100%", a explicat premierul.