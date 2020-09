Ludovic Orban: "In urmatorii sapte ani, Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie". Argumentele premierului

"In urmatorii sapte ani, Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie. In primul rand, este vorba de pozitionare geopolitica pe care o are Romania, care va genera in urmatoarea perioada un centru de interes si va putea sa creeze extrem de mare dinamica, atat politica, cat si economica in Romania.In al doilea rand, vom beneficia de resurse financiare asa cum nu am mai beneficiat pana acum, aici nu-i vorba numai de 80 de miliarde pe bugetul UE 2021-2027 si de programul de rezilienta si recuperare, vom avea si alte finantari directe din bugetul Uniunii Europene, de asemenea vom avea finantari pentru masurile active in sprijinul angajatilor si angajatorilor prin programul SURE, o suma care a fost alocata Romaniei de 4,99 miliarde care se adauga la cele 80 de miliarde.De asemenea, vom beneficia de o finantare extrem de serioasa din partea partenerilor financiari internationali, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare cu care avem relatii exceptionale si care au ca obiectiv sa investeasca in Romania sume pe care prefer sa le anunte ei, nu noi, Banca Europeana pentru Investitii care, de asemenea, manifesta un interes deosebit pentru Romania, Banca Mondiala si alti finantatori internationali", a spus Ludovic Orban, intr-un discurs tinut cu prilejul prezentarii programelor electorale ale candidatilor PNL la Consiliul Judetean si Primaria Calarasi.Acesta a mentionat ca exista un interes crescut din partea investitorilor de a veni in Romania."Pot sa va spun ca exista un interes in crestere fata de Romania in randul investitorilor straini. Zeci de companii studiaza posibilitatea de a investi in Romania. Hai sa fim cinstiti, dezvoltarea economica presupune investitii, investitii publice, investitii private. Sigur ca si noi trebuie sa fim la inaltime.In urmatorii opt pana la 10 ani noi trebuie sa avem cea mai moderna infrastructura, atat infrastructura de transport, cat si infrastructura energetica, de comunicatii, infrastructuri de sanatate, infrastructura educationala din toata Europa Centrala si de Est. Putem face lucrul acesta si depinde de fiecare dintre noi sa facem lucrul acesta", a concluzionat premierul Ludovic Orban.