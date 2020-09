Presedintele AEP clarifica situatia alegatorilor care nu si-au facut viza de flotant pana pe 4 septembrie. Vor putea vota pe listele suplimentare

"Potrivit dispozitiilor legale, cetatenii isi pot exercita dreptul de vot la resedinta sau domiciliu, dupa caz. Hotararea BEC nu interzice dreptul la vot celor care si-au stabilit resedinta dupa 4 septembrie. Cine si-a stabilit resedinta inainte de 4 septembrie, avea optiunea sa ceara sa fie trecut pe lista permanenta. Cine nu a facut aceasta solicitare, are optiunea de a se prezenta la sectie si de a vota pe lista suplimentara. La fel, tot pe lista suplimentara, pot vota si cei care si-au stabilit resedinta dupa ziua de 4 septembrie", a precizat Mituletu Buica pentru G4Media.ro Biroul Electoral Central (BEC) a emis luni o decizie interpretabila, din care putea fi trasa concluzia ca romanii care nu si-au facut vize de flotant pana cel tarziu la data de 4 septembrie 2020 nu vor putea vota la alegerile locale din 27 septembrie decat in localitatea unde isi au domiciliul.Astfel, potrivit articolului 2, alin (2) din hotararea nr. 81 adoptata luni seara de BEC, "alegatorul care, pana cel mai tarziu in data de 4 septembrie, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata pe actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara daca nu a solicitat inscrierea in listele electorate permanente cu adresa de resedinta".BEC a mai decis si ca alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 27 septembrie isi poate exercita dreptul de vot in baza acestuia.