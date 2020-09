Presedintele Asociatiei Colectiv explica de ce Piedone a castigat Sectorul 5: "Acolo exista o mare masa de oameni care putea fi usor manevrata"

Politicianul este condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare in dosarul Colectiv, dar cazul se afla in faza de apel. Eugen Iancu da vina pe lipsa de educatie, in incercarea de a explica alegerea lui Cristian Popescu Piedone."Noi avem in continuare doua Romanii. Ministrul care a provocat un accident pentru ca circula pe un drum european cu girofar la care nu avea dreptul. La Sangeorz Bai, un primar pe care eu il asemuiesc cu Piedone, din punct de vedere moral, nu mai avea ce sa caute in functie. Oamenii raman aceiasi, iar atat timp cat educatia este cea care este si cetateanul nu intelege ca trebuie sa schimbe, are puterea asta pe care i-o da votul, sa aleaga oameni curati, nu avem nicio sansa," spune Iancu, intr-o declaratie pentru RFI. Lipsa de educatie, domnule Iancu, explica popularitatea domnului Piedone?Piedone, sunt convins, ca nu avea nicio sansa in sectoarele 1, 3, 4, 6, singurul sector in care cu siguranta putea reusi este 5. De ce? Pentru ca acolo exista o mare masa de oameni care putea fi usor manevrata. De vina suntem noi toti. Ma gandesc ca am o foarte mare vina pentru ce s-a intamplat in Colectiv. Sunt un om care am muncit in vanzari, am raspuns de foarte mult zone din tara asta, am circulat foarte mult, am vazut copile prostituandu-se pe strada, nimeni nu ia masuri. Noi toti ne-am invatat cu acest sistem. Noi toti acceptam sa furam, noi toti acceptam sa nu ne punem un stingator in casa sau un detector de fum, noi toti trecem pe rosu, noi toti mai scapam cate o hartie sau un chistoc pe strada, deci, de la noi pleaca tot. Iata unde am ajuns dupa 30 de ani.