Presedintele Iohannis, despre alegerile locale: "Nu stim cat va dura pandemia si de aceea alegerile locale nu mai pot fi amanate pe timp nedefinit"

Klaus Iohannis sustine ca, indiferent daca aceasta campanie electorala este una atipica, partidele si candidatii isi pot prezenta public proiectele lor. "Campionul populismului fara acoperire este PSD . Fac de aceea un apel la decenta politica. Crearea de false asteptari imposibil de sustinut economic sau contestarea unor masuri sanitare care isi dovedesc eficienta sunt practici electorale toxice, care fac rau oamenilor".Totodata, presedintele ii indeamna pe cetateni sa se informeze si sa aleaga in cunostinta de cauza in aceasta campanie electorala. "Dragi romani, in aceasta campanie electorala informati-va. Alegeti in cunostinta de cauza".Presedintele a fost intrebat ce nota ar acorda autoritatilor pentru felul in care au organizat deschiderea anului scolar, in contextul in care sunt localitati fara semnal la internet, unde nu se pot desfasura cursurile online."Este cam neobisnuit sa se dea note inainte sa inceapa scoala, asa ca ma abtin la acest capitol. E firesc ca ne indreptam atentia si asupra exceptiilor, dar mii si mii de scoli din Romania, directorii, profesorii, autoritatile locale au lucrat impreuna si au rezolvat problemele. Sigur, regretabil, ca in fiecare an, fiindca nu suntem acolo unde dorim sa ajungem, poate dupa ce implementam Romania educata mai exista si exceptii si chestiuni nerezolvare".Presedintele mai declarat ca poate faptul ca scoala incepe in campanie nu este asa rau. "Fiecare primar are ambitia ca poate sa rezolve si problemele scolii, ceea ce e foarte bine. Sunt convins ca se vor gasi solutii in zilele urmatoare si pentru zonele unde sunt probleme. Problemele se rezolva cel mai bine acolo unde apar si sunt convins ca solutii se vor gasi".