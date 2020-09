Aparitia publica a sefului statului vine in contextul in care candidatul PNL USR PLUS la Primaria Capitalei Nicusor Dan a obtinut 42.74 % din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD , primarul in functie Gabriela Firea , are un scor de 37.97%, indica datele provizorii dupa numararea a peste 94,17 % din voturi.De asemenea, candidatul PNL si USR-PLUS Radu Mihaiu a obtinut mandatul la Primaria Sectorului 2, Ciprian Ciucu la Primaria Sectorului 6, iar la Sectorul 1 Clotilde Armand ar fi inaintea contracandidatului PSD Daniel Tudorache, actual primar al sectorului. Totusi, Tudorache sustine, ca dupa terminarea numaratorii paralele, are in plus 200 de voturi fata de candidata PNL si USR-PLUS Clotilde Armand.Totusi rezultatele partiale provizorii centralizate pana in prezent de BEC indica faptul ca Tudorache are 31.622 de voturi, iar Clotilde Armand 33.249, insa mai sunt de numarat inca 8.778 de voturi.Citeste si: